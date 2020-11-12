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12.11.2020 20:00
Рубрика: В мире

Кельн без карнавала

Что нового придумали в Европе на фоне пандемии
Текст: Екатерина Забродина, Юрий Когалов, Вячеслав Прокофьев (Париж)
Российская газета - Федеральный выпуск № 256(8310)
В Германии отменили сезон карнавалов, который должен был стартовать на этой неделе, в Барселоне запретили разговаривать в метро, а в Париже бастуют учителя. Последние новости с "ковидных фронтов" - в обзоре корреспондентов "РГ".
Жители итальянской коммуны Кастельфранко-Венето здороваются через защитный экран. Фото: AP Жители итальянской коммуны Кастельфранко-Венето здороваются через защитный экран. Фото: AP
Жители итальянской коммуны Кастельфранко-Венето здороваются через защитный экран. Фото: AP

Еще никогда улицы Дюссельдорфа, Кельна и Майнца, которые в эти дни из года в год наполнялись безудержным весельем, не выглядели так безнадежно грустно и пустынно. Розовый дирижабль с плакатом "Оставайтесь дома", замеченный над кельнскими крышами, стал печальным символом несостоявшегося праздника. Местные власти запретили распивать на улицах спиртные напитки, а вместо ряженых город наводнили полицейские патрули. Как раз к 11 ноября до Кельна доехала путешествующая по Германии инсталляция из 111 манекенов, завернутых в красно-белую изоленту, - зримое воплощение карантинных образов. "Карнавал отменили, на главную площадь вышли мумии", - грустно пошутила в разговоре с "РГ" местная жительница. Однако смирились не все. Назло локдауну уроженец Кельна Тобиас Бен отправился на работу… в костюме льва. "Хотя карнавал отменили, но в наших силах создать хотя бы немного праздничного настроения", - поделился он с агентством dpa. Его земляк Инго Шёнхольд пришел под стены Кельнского собора с клоунским носом поверх маски. Одиночные "стояния" ряженых можно было увидеть и в Майнце.

Фото: EPA
Немецкие лаборатории не успевают делать тесты на ковид

Кстати, из-за карантина немцы лишились и других радостей. До конца месяца многие горнолыжные курорты приостановили работу. Как пишет Deutsche Welle, железная дорога, доставляющая туристов к вершине Цугшпитце, прекратила перевозки на неопределенный срок.

Между тем французские преподаватели устроили забастовку, требуя от властей уделить самое пристальное внимание тому, как в школах соблюдаются антиковидные меры. В то время как в лицеях (а это старшеклассники) для сохранения дистанции между учениками классы по решению минобразования сокращены вдвое, в средней и младшей школе этого нет. Во многих учебных заведениях спустя рукава относятся и к дезинфекции помещений. Так, в одном из лицеев Марселя уборку проводят лишь раз в неделю, пожаловались тамошние преподаватели. В других школах на переменах и особенно во время обеда в столовых происходит столпотворение, и никто за этим по-настоящему не следит: не хватает персонала.

В метро Барселоны пассажирам запретили разговаривать

Несколько школ уже пришлось закрыть из-за распространения "короны". Софи Венетитай, представительница одного из учительских профсоюзов, как и многие ее коллеги, устроившие стачку, опасается, что "нечто подобное может произойти и с другими учебными заведениями", если не будут срочно приняты дополнительные меры. Инициативу учителей подержали ученики пяти лицеев Парижа. Около престижного лицея "Кольбер" в 10-м округе французской столицы ребята забаррикадировали вход в здание мусорными контейнерами, оказав сопротивление прибывшей полиции. На демарш преподавателей отреагировал министр образования Жан-Мишель Бланкер, пообещав с помощью местных властей предоставить новые помещения для школьных занятий и устроить проверки на местах.

Фото: EPA-EFE/ANGELO CARCONI
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Ну а в барселонском транспорте теперь можно ездить только с закрытым ртом. В метро, автобусах, пригородных электричках отныне не рекомендовано разговаривать, а также есть и пить. Власти каталонской столицы стали первыми, кто реализовал предложение вирусологов, назвавших новый оригинальный способ сократить риски инфицирования COVID-19. Специалисты обратили внимание, что при разговоре человек выдыхает в 10 раз больше потенциально заразных частиц вируса, а при крике или пении - в 50 раз больше. В связи с этим они посоветовали не повышать голос в закрытых помещениях и как можно чаще проветривать их. С последним в барселонском метро проблем нет, воздух в вагонах обновляется каждые 2,5 минуты (с началом пандемии система вентиляции была усовершенствована). А вот первую часть рекомендации реализовали самым простым способом, запретив разговаривать вообще. Об этом постоянно напоминают по громкой связи и при помощи наклеек. В ближайшее время "режим тишины" будет распространен на все поезда Каталонии. От нововведения уже пострадали уличные музыканты, выступающие в метро. По словам одного из них, петь можно и в маске, за минувшие месяцы этому уже научились, но новый запрет окончательно лишает их заработка. А ведь пассажиропоток и так сократился в два раза.

А вот в Британии предложили проводить вакцинацию населения от гриппа, а затем и от ковида за пределами больничных стен - на стадионах и в спортзалах, в городских ратушах, мечетях и даже на автостоянках. Правда, как пишет издание Королевского фармакологического общества, минздраву еще предстоит утвердить этот план.

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