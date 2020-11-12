Дело братьев Магомедовых о хищении 11 млрд руб направлено в суд

В Генеральной прокуратуре утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Зиявудина и Магомеда Магомедовых, а также четырех их соучастников.

Как сообщили корреспонденту "РГ" в пресс-службе надзорного ведомства, они обвиняются в организации преступного сообщества и участии в нем, мошенничестве и растрате.

По данным ГП, не позднее 2010 года братья Магомедовы, стремясь к незаконному обогащению путем хищения бюджетных денежных средств и имущества коммерческих организаций, создали на территории Москвы преступное сообщество. В его состав на роли руководителей структурных подразделений были привлечены доверенные лица братьев - Эльдар Нагаплов и Давид Каплан, определившие круг непосредственных участников преступной организации в количестве более 15 человек.

Как утверждает следствие, в качестве материальной базы преступного сообщества Магомедовы использовали аффилированные с ними юридические лица, входящие в состав холдинга ООО "Группа "Сумма".

С 2010 года по 2016 год членами преступной группы по заключенным с подконтрольными им компаниями государственным контрактам и договорам было похищено более 11 млрд рублей.

Уголовное дело направлено для рассмотрения в Басманный суд Москвы.

Расследование в отношении соучастников Магомедовых, находящихся в международном розыске, продолжается Следственным департаментом МВД России.

Кроме того, как подчеркнули в надзорном ведомстве, Генпрокуратура в интересах Российской Федерации заявила гражданский иск о взыскании с Магомедовых причиненного государству ущерба в размере более 5,8 млрд рублей. На остальную сумму ущерба в ходе расследования уголовного дела заявлены иски представителями потерпевших.