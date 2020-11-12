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12.11.2020 09:47
Рубрика: Экономика

Депутат предложил провести внеочередную индексацию маткапитала

Текст: Татьяна Замахина

Член комитета Госдумы по бюджету и налогам Евгений Федоров предложил проиндексировать материнский капитал не только с 1 января следующего года, но еще и с 1 июля. С инициативой он выступил в адрес Минтруда.

Фото: iStock
Направить маткапитал на обучение детей стало проще

С 1 января 2021 года сумма маткапитала должна увеличиться почти на 23 тыс. рублей и составить 639 432 рубля. "Предлагается проведение внеочередной индексации сумм средств материнского капитала с 1 июля 2021 года на 20%", - отмечается в обращении на имя министра Антона Котякова, которое цитирует RT.

Необходимость дополнительной меры парламентарий объяснил тем, что рождаемость надо стимулировать: Федоров сослался на данные Счетной палаты о том, что в период с января по июль текущего года в России родилось почти на 50 тыс. детей меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Еще одна индексация маткапитала, по его оценке, могла бы стать существенной мерой поддержки, направленной на улучшение демографической ситуации.

Федоров предложил принять решение, исходя из возможностей бюджета РФ.

RT также приводит мнение директора Института исследования проблем современной политики Антона Орлова, который отметил, что значительное повышение маткапитала будет логичным шагом, направленным на поддержку молодых семей. По его словам, из-за снижения доходов на фоне пандемии немало семей может перенести свои планы по рождению детей на неопределенный срок.

Экономика Пенсии и пособия Материнский капитал

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