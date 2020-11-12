Объяснено происхождение загадочных гигантских дыр во льдах Антарктиды

Международная команда исследователей установила, что загадочные гигантские полыньи в антарктическом льду появляются из-за влияния теплых и влажных "воздушных рек".

Работа, первая в своем роде, была опубликована в журнале Science Advances, а коротко о ней рассказывается на сайте Ратгерского университета.

Речь идет о таинственных гигантских дырах, которые время от времени образуются во льдах Антарктиды. Впервые такая полынья была обнаружена в 1973 году. Объяснить ее происхождение тогда не удалось.

Дальнейшие наблюдения показали, что такие дыры появляются в разных местах, хотя происходит это довольно редко. В данном случае объектом изучения стала гигантская дыра, которая образовалась в 2017 году в море Уэдделла, в Южном океане недалеко от Антарктиды.

Именно на ней и сосредоточили свое внимание ученые. Они изучили влияние на лед длинных и мощных потоков теплого влажного воздуха, известных как атмосферные реки.

По мнению авторов работы, именно эти повторяющиеся мощные атмосферные реки с конца августа по середину сентября 2017 года сыграли решающую роль в образовании огромной "морской проруби". Эти "реки" принесли в полярную среду теплый влажный воздух с побережья Южной Америки. Они буквально нагревали поверхность льда, делая его уязвимым для таяния.

"Такие полыньи очень сильно влияют на физическую и экологическую динамику Южного океана, - говорит соавтор Кайл Мэттингли. - Они служат гигантскими "окнами" в морском льду, которые позволяют большому количеству тепла перемещаться из океана в атмосферу, изменяя региональную и глобальную циркуляцию океана".

По его словам, такие "окна" также влияют на время и масштабы цветения фитопланктона - водорослей, которые составляют основу морской пищевой цепочки.

Предыдущие исследования показали, что атмосферные реки влияют на таяние льда на суше и шельфовых ледниках Западной Антарктиды. Новое исследование базировалось на выводах, сделанных предшественниками, но оно впервые доказало факты влияния таких потоков на морской антарктический лед.

Ученые отмечают, что длина таких рек может составлять несколько тысяч километров. Отсюда и гигантские размеры морских "окон", площадь которых может занимать тысячи квадратных километров. Также ученые заметили, что появляются эти огромные проруби в определенных местах, это зависит от условий циркуляции океана.

В своей работе авторы также предупреждают, что при прогнозируемом изменении климата в будущем атмосферные реки станут более частыми. Они будут длиннее и шире, чем сейчас, что повысит силу их воздействия на лед. Поэтому возможное влияние изменения климата на морские проруби в море Уэдделла и других частях Южного океана видится важной областью для будущих исследований.