Джозеф Байден, не дожидаясь официального признания своей победы на состоявшихся выборах президента США, приступил к формированию "костяка" собственной администрации. Первые назначения в ней, как сообщило издание Politico, произведены. Правда, остается под большим вопросом, суждено ли вообще вновь создаваемой команде демократов заехать в Белый дом - инициированный действующим президентом США Дональдом Трампом пересчет голосов в ряде штатов, а также судебные процессы по пересмотру итогов голосования еще только предстоят.

Первым свое место во главе аппарата 46-го по счету президента США застолбил Рон Клейн. Ключевой в технократической иерархии пост руководителя администрации Белого дома достался ему, как одному из самых доверенных лиц Байдена. Известно, что 59-летний Клейн - многоопытный функционер демпартии, начал работать с Байденом еще в конце 1980-х годов. А в бытность того вице-президентом возглавлял секретариат второго лица в государстве. К заслугам Клейна комментаторы относят не только его лояльность Байдену, но и накопленный опыт по борьбе со вспышкой лихорадки Эбола, возбудители которой попали в США в 2014 году.

Борьба с эпидемией коронавируса - главный приоритет повестки Байдена. Он уже сформировал специальную группу из 52 советников (большей частью из числа бывших чиновников, биологов, вирусологов, силовиков и дипломатов) по проблематике COVID-19. И в ее задачи входит подготовка к немедленным и радикально отличающимся от администрации Трампа действиям по борьбе с пандемией. Например, сразу после заезда демократа на Пенсильвания-авеню, где располагается вашингтонская резиденция президента США, планируется издать указ по обязательному ношению масок во всех 50 штатах страны.

В течение следующих дней Байден продолжит анонсировать свои креатуры на ключевые посты будущей демократической администрации. С учетом того, что многие из них, особенно в области внешней политики и национальной безопасности, потребуют согласия конгресса США, кадровая политика "избранного президента" будет крайне осторожной. Дело в том, что прошедшие 3 ноября в стране выборы помимо президентских были еще и парламентскими. По их итогам республиканцы не только сохранили контроль над сенатом, но и упрочили свое положение в палате представителей, отвоевав у демократов 15 мест.

Для утверждения руководителей внешнеполитического и оборонного блока новому президенту необходима двухпартийная поддержка. А это значит, что ни о каких представителях "прогрессивного" или "левого" крыла демпартии, категорически неприемлемых для консерваторов-республиканцев, на посту глав государственного департамента или Пентагона не может быть и речи. Точно так же "пролетает" мимо кресла главы госдепа и продвигавшаяся в период кампании-2020 на эту должность бывшая советница Обамы по нацбезопасности Сьюзан Райс. Ей республиканцы не могут простить внешнеполитические провалы США и прежде всего убийство американского посла в ливийском Бенгази в 2012 году.

В этих условиях, по данным газеты The Washington Post, возглавить американское внешнеполитическое ведомство при Байдене больше всего шансов имеют "умеренные центристы": сенатор-демократ Кристофер Кунс или экс-помощник госсекретаря Энтони Блинкен. Предстоящее назначение последнего накануне подтвердило агентство Reuters.

Впрочем, ни от одного из них ничего хорошего Москве ждать не приходится. Так, в июле 2018 года, прямо в день прошедшего в Хельсинки саммита Россия - США, Кунс обрушился с резкой критикой на нашу страну и ее высшее руководство, обвинив Москву "в угрозе демократии и союзникам". Блинкен в сентябрьском интервью CBS высказался не менее симптоматично: "В качестве президента Байден будет занят противостоянием господину Путину".