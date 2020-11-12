Эксперты выяснили причины, по которым IT-специалисты отказываются от работы

Ситуация на рынке труда в России понемногу становится более благоприятной, однако все равно остается сложной. Уровень безработицы, по данным Росстата, составляет 6,3%. То есть 4,78 млн человек ищут себе работу и большинство из них будут рады любому предложению. Однако среди всех соискателей есть особая категория. Эти люди даже в нынешней ситуации могут позволить себе придирчиво перебирать возможных работодателей и отказывать тем, кто не подошел под их строгие критерии, выяснили эксперты международной рекрутинговой компании Hays совместно с карьерным сервисом "Хабр Карьера" специально для "Российской газеты".

Исследователи выявили ключевые отличия представителей IT-отрасли от всех остальных офисных наемных работников.

24% IT-специалистов уже имеют опыт отказа от вакансии, если им не понравилось, как с ними общались на собеседовании при устройстве на работу.

21% представителей IT уходили из компании в первые дни работы из-за плохо, на их взгляд, организованного процесса адаптации нового сотрудника. Причем 2% делали это несколько раз.

61% специалистов в области IT не станут откликаться на вакансии компаний, о которых бывшие работники оставили негативные отзывы в интернете.

Только 7% профессионалов IT готовы пойти в компанию лишь за то, что она обладает известным брендом.

Важным параметром предлагаемой вакансии 80% IT-шников считают уровень зарплаты, 54% - содержание задач, которые им предстоит решить, 37% - график работы, 32% - перспективы карьерного роста.

Причиной, из-за которой представители IT откажутся даже рассматривать вакансию, может стать низкая зарплата (67%), требования стрессоустойчивости и готовности к переработкам в описании (63%), использование фраз "Не тратьте наше время, если…", "Резюме не будет рассматриваться, если…", "Почему мы должны выбрать именно вас?" в объявлении (63%), отсутствие конкретики в описании будущей работы (61%), предъявление требования к возрасту кандидата (43%).

Встречу с будущим начальником до выхода на работу считают крайне необходимой 60% профессионалов IT, а еще 51% хотят заранее узнать коллег, с которыми им предстоит работать.

При этом 65% представителей отрасли полагают необходимым получить качественную обратную связь от потенциального работодателя. Ждать неделю после финального собеседования готовы 31%, а еще 28% могут в случае молчания работодателя принять предложение от другой компании уже через два-три дня.

"Погоду на рынке труда профессионалов IT определяют соискатели, - делают вывод исследователи. - Чтобы нанять нужного сотрудника этой специальности, работодателям надо убеждать принять их предложения о работе. В других отраслях соискатели не могут ожидать к себе подобного отношения".