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12.11.2020 18:52
Рубрика: Экономика

Экспортеры получат новый сервис для онлайн-торговли

Текст: Ирина Алпатова
Новый сервис позволит экспортерам размещать свою продукцию сразу на нескольких онлайн-маркетплейсах. Такая опция будет доступна в системе "Мой экспорт" - одного окна для экспортно ориентированных компаний. Об этом рассказала глава Российского экспортного центра (РЭЦ) Вероника Никишина на форуме "Сильные идеи для нового времени".

Пандемия привела к взрывному росту интернет-торговли, сообщила она. За 9 месяцев количество обратившихся в РЭЦ за поддержкой по вопросам экспорта онлайн выросло до 2,5 тысяч (в прошлом году их было 1,4 тысячи). "Интернет-торговля дает гораздо больше возможностей для продвижения собственной продукции и диверсификации экспортных продаж", - подчеркнула Никишина.

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Чтобы облегчить экспортерам процедуру регистрации на различных маркетплейсах, РЭЦ разрабатывает специальный сервис, который позволит участникам системы "Мой экспорт" размещать продукцию сразу на нескольких электронных торговых площадках, а также управлять заказами прямо в личном кабинете.

Совместно с партнерами РЭЦ планирует реализовать бесшовный механизм, который позволит не только размещать товар, но размещаться на онлайн-площадках, но и получать необходимую для экспорта господдержку, а также партнерские сервисы. Например, новые логистические продукты Почты России с применением льготных тарифов для перевозок, которые позволят максимально быстро организовать доставку товаров заказчикам.

"Одно окно" для экспортеров будет запущено 26 ноября, а сервис по одновременному размещению товаров на нескольких маркетплейсах появится в системе в течение 2021 года.

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