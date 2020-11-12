Экспортеры получат новый сервис для онлайн-торговли

Новый сервис позволит экспортерам размещать свою продукцию сразу на нескольких онлайн-маркетплейсах. Такая опция будет доступна в системе "Мой экспорт" - одного окна для экспортно ориентированных компаний. Об этом рассказала глава Российского экспортного центра (РЭЦ) Вероника Никишина на форуме "Сильные идеи для нового времени".

Пандемия привела к взрывному росту интернет-торговли, сообщила она. За 9 месяцев количество обратившихся в РЭЦ за поддержкой по вопросам экспорта онлайн выросло до 2,5 тысяч (в прошлом году их было 1,4 тысячи). "Интернет-торговля дает гораздо больше возможностей для продвижения собственной продукции и диверсификации экспортных продаж", - подчеркнула Никишина.

Чтобы облегчить экспортерам процедуру регистрации на различных маркетплейсах, РЭЦ разрабатывает специальный сервис, который позволит участникам системы "Мой экспорт" размещать продукцию сразу на нескольких электронных торговых площадках, а также управлять заказами прямо в личном кабинете.

Совместно с партнерами РЭЦ планирует реализовать бесшовный механизм, который позволит не только размещать товар, но размещаться на онлайн-площадках, но и получать необходимую для экспорта господдержку, а также партнерские сервисы. Например, новые логистические продукты Почты России с применением льготных тарифов для перевозок, которые позволят максимально быстро организовать доставку товаров заказчикам.

"Одно окно" для экспортеров будет запущено 26 ноября, а сервис по одновременному размещению товаров на нескольких маркетплейсах появится в системе в течение 2021 года.