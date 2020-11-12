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12.11.2020 09:17
Рубрика: Общество

Эпидемиолог сообщил о росте популяционного иммунитета к COVID-19 в регионах

Текст: Ирина Невинная
Фото: Михаил Метцель / ТАСС Фото: Михаил Метцель / ТАСС
Фото: Михаил Метцель / ТАСС

Популяционный иммунитет к коронавирусу растет, в разных регионах он составляет от 5,1 до 65,3%, сообщил директор Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера, академик РАН Арег Тотолян.

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Начиная с июня Роспотребнадзор проводит в регионах мониторинг популяционного иммунитета к коронавирусу. На первом этапе обследовали 74 тыс. человек в 26 регионах страны. Повторные исследования проводили в сентябре-октябре, следующий этап запланирован на конец ноября-декабрь.

В начале лета уровень иммунитета эпидемиологи оценили в диапазоне 4,3-50,2% в зависимости от региона, а ко второму достиг 5,1-65,3%, сообщил Тотолян РИА Новости. "При этом в 15 регионах зафиксирован рост иммунной прослойки в 1,5-2 раза", - отметил эксперт.

При этом ранее в ВОЗ сообщили, что в силу особенностей распространения коронавирусной инфекции рассчитывать на прекращение пандемии только за счет формирования популяционного иммунитета не стоит, обязательно нужна массовая вакцинация. Концепция коллективного иммунитета, согласно которой распространение инфекции в популяции прекращается при определенной доле населения, имеющей иммунитет, основана на массовой вакцинации, а не на свободной циркуляции вируса среди людей, сказал глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус.

Формировать коллективный иммунитет необходимо, поскольку когда достаточно большое число людей в популяции уже обладает невосприимчивостью к патогену (переболев естественным путем или в результате иммунизации), инфекция лишается каналов распространения, и вспышки заболевания быстро сходят на нет. Так, для формирования коллективного иммунитета против кори, туберкулеза, полиомиелита требуется, чтобы доля привитого населения достигала 95-97 процентов, пояснил "РГ" главный специалист-эпидемиолог минздрава России Николай Брико.

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