ФАС исключит банковские комиссии из тарифов на ЖКУ

Поправки в порядок расчета тарифов на коммунальные услуги разработала Федеральная антимонопольная служба.

Проектами приказов ведомства предполагается внести изменения в методические указания по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения. Они будут дополнены запретом на включение в состав экономически обоснованных расходов организаций банковских комиссий, которые платят жители при внесении платы за ЖКУ.

Постановление правительства, запрещающее включать в затраты поставщиков коммунальных услуг банковских комиссий, вступило в силу в сентябре. Ранее водоканалы, электросети, поставщики газа, тепла или организации, отвечающие за вывоз мусора, могли заключать соглашения с банками и другими организациями о том, что плату за услугу по приему коммунальных платежей они вносят самостоятельно. А житель, пришедший в банк заплатить за квартиру, вносит только ту сумму, которая указана в квитанции. Однако по сути платили все равно жители: затраты коммунальной организации на комиссии включались в тарифы на воду, тепло, газ, свет и вывоз мусора. При этом те, кто платил в другом банке, с которым у поставщика не было соглашения, фактически вносил комиссию дважды: собственно при платеже и включенную в тариф.

В Госдуме же сейчас рассматривается законопроект, которым предлагается вообще отменить взимание банковских комиссий с жителей при оплате жилищно-коммунальных услуг. Ко второму чтению в законопроект были внесены поправки, которыми предлагалось ввести оплату без комиссий только для льготников (персионеров и получателей жилищных субсидий). Незадолго до второго чтения законопроект вернулся к первоначальной редакции: от комиссий предлагалось освободить всех. А позже его рассмотрение решено было отложить.

Эксперты относятся к полному запрету комиссий весьма скептически. В этом случае банки, платежные агенты, почтовые отделения обязаны будут оказывать гражданам услуги по приему платежей за ЖКУ бесплатно, отмечает директор направления "Городское хозяйство" Фонда "Институт экономики города" Ирина Генцлер.

"Установление государством запрета на взимание платы за оказываемые услуги для хозяйствующих субъектов не имеет никакого экономического обоснования, не соответствует общему принципу экономической деятельности - платности оказываемых услуг, выполняемых работ", - считает она.

Комиссия - это доход банка, за счет которого оплачиваются труд сотрудников, принимающих платежи, организация их рабочего места, функционирование системы по переводу принятых средств получателям платежей (коммунальным предприятиям, управляющим организациям). То есть существуют реальные затраты, связанные с оказанием услуги.

"Вопрос о том, за счет каких средств будут покрываться затраты организаций, остается открытым. Законопроект не предполагает никакой компенсации организациям, которые будут бесплатно оказывать услуги гражданам по приемке платежей за ЖКУ", - говорит эксперт. Разумеется, жители примут такой закон с одобрением, отмечает она, но последствия могут оказаться не такими радужными. Организации, принимающие платежи, будут стараться сократить свои расходы на оказание таких услуг - за счет перехода на прием платежей только в онлайн-формате, сокращение мест, в которых можно внести платеж через оператора-человека. А это создаст гораздо больше неудобств для многих потребителей, чем уплата сегодня комиссии.

"Запрет на комиссию не снимает затрат на обслуживание платежа", - говорит президент Ассоциации компаний, обслуживающих недвижимость Никита Чулочников. Если размер комиссии отображается отдельной строкой (а так будет после пересмотра расчета тарифов ФАС), можно выбрать платежного агента, где она меньше, есть конкуренция между ними, отмечает он.