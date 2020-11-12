ФНС пояснила, кому из автовладельцев начислит налог на роскошь

Информация о техническом сбое и автоматическом перерасчете суммы транспортного налога, которая прошла в ряде СМИ, не соответствует действительности, сообщили в Федеральной налоговой службе. В ведомстве подчеркнули, что налог рассчитан в установленном порядке.

Так, его сумма зависит от мощности двигателя машины и от того, насколько долго автомобиль находится у владельца. Для дорогих марок применяется повышающий коэффициент. При этом в Федеральной налоговой службе обратили внимание, что цену авто при расчете налога определяет не сумма сделки в договоре о его продаже, а информация о средней стоимости машины, размещенная в Перечне легковых автомобилей средней стоимостью от 3 млн рублей. Его формирует Минпромторг и публикует на своем официальном сайте.

В ведомстве также обратили внимание, что транспортный налог необходимо оплатить до 1 декабря, сделать это можно с помощью сервиса "Заплати налоги" или в "Личном кабинете налогоплательщика" на сайте ФНС России. Также можно воспользоваться онлайн-сервисом одного из банков-партнеров Федеральной налоговой службы, оплатив налоговое уведомление по QR- или штрихкоду платежа. Также это можно сделать в банке, в кассах местных администраций, на почте или в уполномоченном МФЦ без комиссии.

В случае просрочки платежа уже со 2 декабря 2020 года начнет расти налоговая задолженность за счет начисления пеней.