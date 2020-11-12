Новости

Проект WWF России получил признание на Парижском форуме мира 18:30
В Рязани загорелся один из крупнейших ТЦ 18:23
Запрет на перепродажу сведений из ЕГРН коснется только мошенников 18:23
Туристы из РФ не полетят на Кипр, несмотря на возобновленные авиарейсы 18:20
Политологи оценили электоральные перспективы "Справедливой России" в 2021 году 18:17
В Минске к 100-летию Феллини покажут фильм "Восемь с половиной" 18:16
Пригожин призвал штрафовать Шнурова за мат 18:16
Названы регионы с самым сильным воздействием магнитного поля 18:03
Медведев призвал к разумной цене на вакцину от коронавируса 18:02
Рослесхоз: ЛесЕГАИС поможет лучше контролировать рынок древесины 17:50
ФНС пояснила, кому из автовладельцев начислит налог на роскошь 17:40
В Египте упал вертолет с международными миротворцами 17:35
"Автодор" выпустил ограниченную серию транспондеров 17:31
Селена Гомес сыграет альпинистку-лесбиянку 17:24
СК начал проверку после прорыва трубы с кипятком в Подмосковье 17:17
Актриса Татьяна Пилецкая заразилась COVID-19 17:10
Руководство Российско-сербского гуманитарного центра поздравило "РГ" с юбилеем 17:07
Актер Лоуренс Клейтон умер от рака 17:01
В Подмосковье четверо детей получили ожоги из-за лопнувшей трубы 16:42
Глава комитета поддержал санкции РФ по делу Навального против Франции и Германии 16:22
Лавров: РФ ввела санкции против Германии и Франции из-за берлинского пациента 16:20
Уайт не верит в коронавирус у Поветкина 16:11
В комитете Госдумы поддержали введение ограничений в Москве в новогоднюю ночь 15:56
Книжную ярмарку Non/fiction перенесли на март 15:48
У 58 процентов медиков обнаружены симптомы депрессии 15:43
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Трутнев: "Дальневосточный гектар" - это то, чем я горжусь
Трутнев: "Дальневосточный гектар" - это то, чем я горжусь
"РГ" публикует выдержки из книги Сергея Шойгу "Про вчера"
"РГ" публикует выдержки из книги Сергея Шойгу "Про вчера"
Как изменились правила проведения собрания садоводов
Как изменились правила проведения собрания садоводов
12.11.2020 17:40
Рубрика: Экономика

ФНС пояснила, кому из автовладельцев начислит налог на роскошь

Текст: Елена Манукиян

Информация о техническом сбое и автоматическом перерасчете суммы транспортного налога, которая прошла в ряде СМИ, не соответствует действительности, сообщили в Федеральной налоговой службе. В ведомстве подчеркнули, что налог рассчитан в установленном порядке.

Фото: iStock
Налоговые каникулы для малого бизнеса продлевают до конца года

Так, его сумма зависит от мощности двигателя машины и от того, насколько долго автомобиль находится у владельца. Для дорогих марок применяется повышающий коэффициент. При этом в Федеральной налоговой службе обратили внимание, что цену авто при расчете налога определяет не сумма сделки в договоре о его продаже, а информация о средней стоимости машины, размещенная в Перечне легковых автомобилей средней стоимостью от 3 млн рублей. Его формирует Минпромторг и публикует на своем официальном сайте.

В ведомстве также обратили внимание, что транспортный налог необходимо оплатить до 1 декабря, сделать это можно с помощью сервиса "Заплати налоги" или в "Личном кабинете налогоплательщика" на сайте ФНС России. Также можно воспользоваться онлайн-сервисом одного из банков-партнеров Федеральной налоговой службы, оплатив налоговое уведомление по QR- или штрихкоду платежа. Также это можно сделать в банке, в кассах местных администраций, на почте или в уполномоченном МФЦ без комиссии.

В случае просрочки платежа уже со 2 декабря 2020 года начнет расти налоговая задолженность за счет начисления пеней.

Экономика Финансы Налоги Правительство Минфин ФНС Транспортный налог

Главное сегодня

Медведев призвал к разумной цене на вакцину от коронавируса
Кабмин выделит еще 62 млрд рублей для выплат на детей от 3 до 7 лет
Собянин объяснил, можно ли гулять в новогоднюю ночь
За сутки в России подтверждено 21 608 случаев COVID-19 в 85 регионах
В Гидрометцентре предупредили о морозах и снеге
Родителям первенцев будут давать ипотеку под 2,9%
Коттеджей на Новый год может не остаться