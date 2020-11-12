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12 ноября 2020 г.
Российская газета - Федеральный выпуск № 255(8309)

Федеральный закон от 9 ноября 2020 г. N 365-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О безопасности"

Дата подписания 9 ноября 2020 г.
Опубликован 12 ноября 2020 г.

Документ является поправкой к

Федеральный закон о безопасности

Принят Государственной Думой 28 октября 2020 года

Одобрен Советом Федерации 3 ноября 2020 года

Внести в Федеральный закон от 28 декабря 2010 года N 390-ФЗ "О безопасности" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 1, ст. 2; 2020, N 6, ст. 585) следующие изменения:

1) в статье 7:

а) пункт 1 части 2 изложить в следующей редакции:

"1) охрана суверенитета Российской Федерации, ее независимости и государственной целостности, предотвращение внутренних и внешних угроз, пресечение действий, направленных на отчуждение части территории Российской Федерации, а также призывов к таким действиям;";

б) дополнить частью 3 следующего содержания:

"3. Решения межгосударственных органов, принятые на основании положений международных договоров Российской Федерации в их истолковании, противоречащем Конституции Российской Федерации, не подлежат исполнению в Российской Федерации.";

2) часть 1 статьи 9 дополнить пунктом 3 следующего содержания:

"3) проводит консультации по предложенным Президентом Российской Федерации кандидатурам на должность руководителей федеральных органов исполнительной власти (включая федеральных министров), ведающих вопросами обороны, безопасности государства, внутренних дел, юстиции, иностранных дел, предотвращения чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий, общественной безопасности.";

3) часть 1 статьи 13 изложить в следующей редакции:

"1. Совет Безопасности является конституционным совещательным органом, осуществляющим содействие главе государства в реализации его полномочий по вопросам обеспечения национальных интересов и безопасности личности, общества и государства, а также поддержания гражданского мира и согласия в стране, охраны суверенитета Российской Федерации, ее независимости и государственной целостности, предотвращения внутренних и внешних угроз.";

4) пункт 1 части 2 статьи 14 изложить в следующей редакции:

"1) рассмотрение вопросов, касающихся обеспечения национальных интересов и безопасности личности, общества и государства, поддержания гражданского мира и согласия в стране, охраны суверенитета Российской Федерации, ее независимости и государственной целостности, предотвращения внутренних и внешних угроз, пресечения действий, направленных на отчуждение части территории Российской Федерации, призывов к таким действиям, а также касающихся организации обороны, военного строительства, оборонного производства, военно-технического сотрудничества Российской Федерации с иностранными государствами, международного сотрудничества в области обеспечения безопасности;";

5) в статье 15:

а) часть 6 после слов "не имеющие гражданства" дополнить словом "(подданства)";

6) дополнить частью 7 следующего содержания:

"7. Заместителю Председателя Совета Безопасности, Секретарю Совета Безопасности, постоянным членам Совета Безопасности и членам Совета Безопасности в порядке, установленном федеральным законом, запрещается открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации.".

Президент Российской Федерации В. Путин