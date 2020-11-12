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12.11.2020 18:24
Рубрика: Общество

Дай отдохнуть

Хуже всех справляется со стрессом молодежь 25-30 лет
Текст: Ирина Невинная
Российская газета - Федеральный выпуск № 256(8310)
Сегодня в России, ровно как и в других странах, наблюдается отчетливый рост посттравматических стрессовых расстройств, - таковы результаты исследования, проведенного экспертами Союза охраны психического здоровья. Паниковать по этому поводу не стоит, а сделать выводы и принять меры - очень желательно.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Результат был ожидаем: рост отклонений от нормального психического состояния наблюдается всегда, когда общество сталкивается с суровым испытанием - будь то война, природный катаклизм, например, серьезное землетрясение, либо техногенная катастрофа. Это происходит и сейчас - вот уже девять месяцев мы живем с пандемией. "Когда мы начинали исследование, общая ситуация была понятна, - говорит президент Союза охраны психического здоровья, врач-психиатр Наталья Треушникова. - И все-таки в разных социальных, профессиональных, возрастных группах уровень стресса различается".

Фото: iStock
Ученые выяснили механизм перехода от стресса к тревоге и депрессии

Основная группа риска - медики. Они оказались на передовой, в красных зонах, взяли ответственность за спасение людей, подвергаясь самому высокому риску заразиться. Но и остальные врачи все это время сталкиваются с повышенной психологической и профессиональной нагрузкой. "С повышенной нагрузкой на систему здравоохранения во время пандемии столкнулись все страны, - говорит глава Всемирной психиатрической ассоциации Петр Морозов. - Во всем мире фиксируются психические расстройства, выгорание в среде врачей, и даже рост количества самоубийств".

На психическое состояние персонала надо обращать внимание и руководителям медучреждений, и властям, создавая условия, которые бы помогли медикам остаться в строю, пережив аномальные нагрузки. "Лучший способ - ротация, как это делали во время военных действий, убирая на время части с передовой", - говорит Морозов. Но медиков сегодня не хватает, поэтому приходится действовать в рамках возможного: грамотно составлять смены, найти в клинике место для разгрузки. Опрос показал, что наиболее подвержены депрессии молодые специалисты 25-30 лет, а профессионалы с опытом, в возрасте 50 лет, наиболее устойчивы.

Общество Здоровье Пандемия коронавируса COVID-19

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