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12.11.2020 21:20
Рубрика: Общество

Что может остановить цунами COVID в России

Текст: Яков Миркин (заведующий отделом международных рынков капитала Института мировой экономики и международных отношений РАН)
Российская газета - Столичный выпуск № 256(8310)
Впереди, по всем прогнозам, не меньше 7-8 месяцев пандемии. "Испанка" продолжалась 2,5 года. Что будет с экономикой? Экономика - это люди, и она делается в регионах. Именно там куются ВВП, 6-й в мире по паритету покупательной способности, баррели, тонны, мегаватты. Именно там, в малых и средних поселениях, живут больше 100 млн человек. За пределами Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга (в них есть деньги и лучше всего развита медицина) - больше 120 млн человек. Как они выдержат это испытание?

Еще недавно казалось, что 4-5 тыс. новых случаев этой "гнуси", как ее называют, в день - очень много. Но вот мы перешагнули рубеж в 10 тыс., потом - в 20 тыс. Население Франции в два с лишним раза меньше, чем в России. Число новых случаев в день - 58 тыс. (6 ноября). В Бразилии живет на 40% больше людей, чем в России. Летом число новых случаев в день добиралось почти до 70 тыс. Значит, есть вероятность, что и мы можем увидеть 30-40 тыс. каждый день. Могут переболеть, только по официальной статистике, до 3-4 млн чел. или даже больше (Франция с кратно меньшим, чем у нас населением, сегодня - 1,6 млн, Бразилия - 5,6 млн). Число смертей по формулярам может приблизиться к 70-100 тысячам (в Бразилии - уже 160 тыс.). Или даже больше (по данным загсов, Росстата). В близком круге почти не осталось семей, где кто-либо не заболел. Часть - в статистику не попала.

Население Франции в два с лишним раза меньше, чем в России. Число новых случаев в день - 58 тысяч

Хочется, конечно, чтобы произошло чудо, как в Нью-Йорке весной, когда в несколько дней пандемия вдруг взяла и испарилась сама. Но лучше готовиться к худшему. Главный удар в России обращен сейчас на регионы - на тех, у кого заведомо слабее экономика и гораздо хуже с деньгами и медициной, чем в столичных центрах. На Москву, Московскую область и Петербург приходится 39% заболевших (6 ноября). Значит, на остальных - больше 60% .

Лучше готовиться к худшему. Главный удар в России обращен сейчас на регионы

А как там? Видно беспокойство "сверху". "Регионам не надо замалчивать проблемы" (2 ноября, Координационный совет по борьбе с распространением коронавирусной инфекции). Общей картины, насколько остра ситуация, - нет. Но поток живой человеческой речи, просьб о помощи с мест, и даже из столиц, - он есть, он очень силен. Какие "проблемы"? Дефицит лекарств (в ряде мест - отчаянный), рост их цен, задержки по всем линиям обороны - от тестов и прихода врачей до скорой и госпитализации. Задержки не часовые - дневные и даже многодневные. Сбои в исполнении протоколов. Дефицит материальной инфраструктуры. И самое главное - отставание, постоянное отставание помощи, контроля от течения болезни. Человек без помощи - когда система, призванная ему помогать, не впускает в себя, держит его на входе, а когда он попадает внутрь - помогает ему с бесконечными задержками и ошибками. И хорошо, если человек справляется сам, особенно в столицах, может всех поднять на ноги или даже пытаться тестироваться и лечиться частным образом. Звонит во все инстанции, не переставая. Идет к частникам. Но чем дальше в глубинке, тем меньше возможностей. Они постоянно убывают. И больной человек бродит в публичном пространстве, пытаясь добиться, достать, достучаться, распространяя вокруг себя - сами знаете что.

Еще одно ощущение - кадровый надлом в медицине. В поликлиниках "убыль" врачей на 15-30% при 2-3-кратном росте потока больных (Омск). Все чаще - "у нас некому ездить на вызовы". В медуниверситетах - "народная мобилизация". Кратно возросли потребности в койках и кислороде. Сколько это может продолжаться? Если еще 7-8 месяцев, пусть даже волнами, то у экономики и здравоохранения регионов, у 100 с лишним млн человек вне столиц должны быть ресурсы, прежде всего денежные, чтобы выдержать. И не пара десятков миллиардов, а, по меньшей мере, сотни на борьбу с пандемией. У нас не тронут Фонд национального благосостояния, в котором живых денег примерно 10 трлн рублей (в твердой валюте).

Фото: iStock
Миркин: Откажемся ли мы от модели "копим на черный день", если он уже настал?

На что тратить? Срочные закупки лекарств и оборудования - где угодно, чтобы сбить волну ажиотажного спроса и дефицита лекарств. Максимум выплат медперсоналу - многие увольняются, врачебная сеть может распасться. Кратное увеличение сети из переболевших добровольцев. Очень нужны рабочие руки - доставка, социальная помощь, коммуникации. Им - платить. Аренда машин для врачей. Финансовая помощь, выплаты тем, кому за 65, в регионах. Им за все время пандемии не выплачено ни копейки. А именно они - в группе риска. Массовые закупки плазмы тех, у кого уже есть антитела - очень эффективное средство. Развертывание военной медицины - тоже требует денег. Выплаты родителям за детей в начальных классах школы и детских садах. Школы, вузы, детские сады, секции, кружки - повсеместно закрыть, это ключевой источник инфекции. Одновременно, по всей России, хотя бы на 3 недели.

Кто-то должен сказать, что без глубокого, национального локдауна мы с пандемией не справимся. Посмотрите на США - третья волна, рубят хвост по кусочкам. Уже выше 100 тысяч заболеваний в сутки. Европа постепенно переходит ко все более глубоким локдаунам. Франция, Бельгия, Португалия, Чехия, Дания, Греция и др. Израиль объявил 2-й национальный локдаун - и только так справился с цунами. С более чем 9000 новых случаев в день (1 октября) он спустился до 400 (18 октября) и в начале ноября, открывшись, продолжал быть на уровне 400-500. За 18 дней! Быстрая хирургическая операция вместо многомесячных мучений и краха экономики. Может быть, это возможно в России - перерыв максимума связей хотя бы на 3 недели? Смена курса, пока не поздно и пока мы не втянулись в длинную, мучительную зиму? Давайте подумаем, вдруг это решение! Пандемия пока опережает нас.

Миркин: У пандемии цена не только в человеческих жизнях, но и в деньгах

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