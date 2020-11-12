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12.11.2020 14:54
Рубрика: Экономика

Индекс качества городской среды постепенно растет

Текст: Марина Трубилина

Более 78 тысяч проектов благоустройства по федеральному проекту "Формирование комфортной городской среды" реализовано за последние 4 года. В них приняли участие более 47 млн граждан, отметил вице-премьер Марат Хуснуллин.

Фото: Виктор Кручинин/ТАСС
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Для оценки качества городской среды и выявления динамики изменений был разработан Индекс качества городской среды. Он позволяет оценить комфорт в городе по 36 параметрам и подсказать городским властям, на какие сферы следует обратить особое внимание. Средний уровень городской среды постепенно растет. По итогам 2019 года признана благоприятной городская среда около 27% российских городов.

В рамках федерального проекта ежегодно проводится Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. Прошло уже 4 конкурса. На первых трех определяли по 80 победных проектов благоустройства, а общий призовой фонд на их реализацию составлял 5 млрд рублей. В этом году правительство увеличило объем субсидий в два раза. Поэтому, начиная с четвертого конкурса, итоги которого подвели в сентябре 2020 года, количество победителей выросло до 160, а призовой фонд - до 10 млрд рублей.

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