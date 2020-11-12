Испания будет требовать с приезжих отрицательный тест на COVID-19

Испания присоединилась к группе стран, которые требуют с приезжих отрицательный тест на коронавирус. Как отмечается в резолюции, опубликованной в свежем номере Официального бюллетеня Испании, где печатаются все законы и указы, принятые властями пиренейского королевства, данная мера будет действовать с 23 ноября.

Начиная с этого дня все прибывающие в страну должны будут показать справку об отсутствии коронавируса, тест на который проводился не позднее чем за 72 часа до пересечения границы Испании. Документ может быть написан на испанском или английском языке. А представить его можно как в бумажном, так и в электронном виде, главное, чтобы это был оригинал.

Требовать справку будут с граждан тех стран и регионов, где отмечен высокий риск заражения коронавирусом, но которым разрешен въезд в Испанию. Сегодня в этом списке 65 стран, как ожидается, он будет пересматриваться каждые 15 дней.

Кстати, наличие справки не отменяет необходимости проходить медосмотр на пунктах въезда в Испанию (медики проводят внешний осмотр и замеряют температуру).