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12.11.2020 20:29
Рубрика: В мире

Генерал покинет собор

Текст: Диана Ковалева
Российская газета - Федеральный выпуск № 256(8310)
Из лондонского собора Святого Павла могут вынести статую героя битвы при Ватерлоо генерал-лейтенанта Томаса Пиктона, который помимо своих военных успехов известен также крайне жестоким отношением к рабам. Его даже прозвали Тираном Тринидада.
В 1930 году, когда было сделано это фото, англичане не думали убирать из собора статую генерала. Времена изменились. Фото: Gettyimages В 1930 году, когда было сделано это фото, англичане не думали убирать из собора статую генерала. Времена изменились. Фото: Gettyimages
В 1930 году, когда было сделано это фото, англичане не думали убирать из собора статую генерала. Времена изменились. Фото: Gettyimages

За время его губернаторства на этом острове для наведения порядка Пиктон неоднократно устраивал показательные казни и многих невольников приговаривал к пыткам. Историки отмечают, что даже для того времени поведение Пиктона было зверским и вызывало отвращение у современников. Еще в июле на фоне движения "Жизни черных имеют значение" специалисты пометили в подписи к портрету Пиктона, входящему в Королевскую коллекцию искусств, что генерал со своим стилем правления был личностью весьма противоречивой.

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Это стало беспрецедентным шагом, так как за всю историю существования коллекции ни к одному из ее 250 тысяч экспонатов подпись никто не менял. Кроме того, в июле статую Пиктона, валлийца по происхождению, убрали из Ратуши Кардиффа, столицы Уэльса. Теперь в рамках нового проекта, на который правительственный Совет по исследованиям в области искусства и гуманитарных наук выделил более 800 тысяч фунтов, генерала хотят "выселить" и из собора Святого Павла.

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