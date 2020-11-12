Как мы отметили 30-летие онлайн

Тридцатый день рождения "Российской газеты" вышел особенным. Торжественная планерка началась не на улице Правды, а в zoom. Вглядываясь в экран, наш медицинский обозреватель Ирина Краснопольская даже пошутила:

- Что-то вас очень много, так нельзя собираться в наше время.

В онлайн, конечно, можно. На видеосвязь с московской редакцией вышли Пермь, Мурманск, Челябинск, Уфа, Самара, Калининград, Красноярск, Ростов-на-Дону - практически все региональные филиалы. Впервые присоединился к планерке и наш собкор во Франции, где сейчас вообще введен карантин. Мы были в сборе как большая семья, пустившая корни от Парижа до Хабаровска.

Поздравление президента Владимира Путина коллективу "РГ" зачитал генеральный директор "Российской газеты" Павел Негоица. "За прошедшее время ваше издание выросло в одно из самых авторитетных и цитируемых СМИ, которое прочно удерживает ключевые позиции на отечественном медиарынке", - отметил глава государства.

Первый заместитель руководителя администрации президента Алексей Громов обратил внимание на уникальность "РГ" не только в стране, но и в мире. "Правительственная газета на протяжении очень бурного периода российской истории всегда оставалась не то что на плаву, а была в лидерах российской печати. Я в других странах ничего подобного не вижу", - сказал он на планерке. "Цех горячий, вы в этом цеху выплавляете очень серьезные материалы и помогаете стране в движении вперед", - добавил Громов.

"У меня сегодня почетная миссия", - заметил, выступая на планерке, председатель редакционного совета "Российской газеты", вице-мэр Москвы Александр Горбенко. В этот день он вручил две знаковые награды. Первая - звание заслуженного журналиста России - легенде советской и российской печати, обозревателю "РГ" Всеволоду Овчинникову. Это был хороший повод еще раз сказать: Всеволод Владимирович, мы гордимся тем, что работаем с вами в одной газете. Другую высокую награду - Орден Почета - получил заместитель главного редактора Николай Долгополов, еще один пример высокой планки в профессии.

"Неизменный успех издания - это заслуга высокопрофессиональной команды журналистов, редакторов, фотокорреспондентов. Людей ярких, талантливых, креативных, которые ежедневно делают все, чтобы читатели открывали именно "Российскую газету", - отметил в своем поздравлении коллективу председатель правительства Михаил Мишустин.

Наград вчера было много. К планерке подключился глава Роспечати Михаил Сеславинский и сообщил о награждении 42 сотрудников "РГ" почетными грамотами, благодарностями и званием "Почетный работник печати" - за вклад в развитие СМИ. "В этом году крайне важным стало развитие сайта. И есть чем гордиться. Два миллиона пользователей - это серьезная цифра", - заметил он, говоря об rg.ru.

Заместитель руководителя Роспечати Владимир Григорьев во время планерки дал блестящие характеристики первым "перьям" издания. "Кстати, из книг сотрудников "Российской газеты" уже можно делать отдельную библиотеку", - заметил он. А еще внес поправку в "энциклопедию" "РГ" - среди авторов издательского дома насчитывается не пять нобелевских лауреатов, а шесть.

Глава Союза журналистов РФ Владимир Соловьев присоединился в zoom к редакционной планерке, тепло поздравил, пожелал творческих успехов и - по традиции - наградил.

Есть у нас и свои, внутренние, награды. Авторам лучших публикаций и творческих проектов в течение года вручается "Паровоз" - в этот раз его получили семь журналистов. Наиболее знаковые публикации - в том числе те, что помогли людям в беде, - становятся "Золотыми страницами". Их обладателей объявил главный редактор "Российской газеты" Владислав Фронин. А еще он объявил: встречаемся 12 ноября 2021 года в "Зарядье" на юбилее 30+.