Как мы отметили 30-летие онлайн

Новости

В Москве скончался 71 пациент с коронавирусом 11.11.2020
Тестировать на коронавирус работников перед вахтой будут еще год 11.11.2020
Россия предложила Вьетнаму совместно собирать автомобили 11.11.2020
"Есть поражение легких": Сергей Светлаков госпитализирован с COVID-19 11.11.2020
Заболотный, Ерохин и Лесовой не полетели со сборной России 11.11.2020
Черезов освобожден от должности заместителя министра энергетики 11.11.2020
Сообщения о заражении Сергея Светлакова COVID-19 опровергнуты 11.11.2020
В Новосибирской области произошло убийство в колонии 11.11.2020
Путин и Токаев обсудили вакцину от COVID-19 и ситуацию в Нагорном Карабахе 11.11.2020
Навигаторы в BMW отобразили Крым как часть России 11.11.2020
В деле экс-главы района Ленобласти появился новый эпизод мошенничества 11.11.2020
Беларусь увеличила почти на четверть экспорт в Камчатский край 11.11.2020
Дмитрий Кобылкин стал врио замсекретаря Генсовета "Единой России" 11.11.2020
Собянин назвал число москвичей с иммунитетом к COVID-19 11.11.2020
Стало известно, за что лишили статуса адвоката Александра Добровинского 11.11.2020
Четыре человека ранены при взрыве на немусульманском кладбище в Джидде 11.11.2020
РАН: Здоровый образ жизни ведут лишь 12 процентов россиян 11.11.2020
Губернатор Петербурга поздравил "РГ" с 30-летием 11.11.2020
Трутнев представил нового главу Минвостокразвития Алексея Чекункова 11.11.2020
Сталлоне выставил свою коллекцию часов на аукцион 11.11.2020
В Испании появятся летающие такси 11.11.2020
Эндрю Скотт и Рут Уилсон сыграют в экранизации пьесы "Осло" 11.11.2020
Выдавать бесплатные лекарства от коронавируса будут поликлиники 11.11.2020
Мурашко: Сложность протекания коронавируса зависит от возраста пациента 11.11.2020
В США оценили состояние коралловых рифов у побережья Флориды 11.11.2020
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Трутнев: "Дальневосточный гектар" - это то, чем я горжусь
Трутнев: "Дальневосточный гектар" - это то, чем я горжусь
"РГ" публикует выдержки из книги Сергея Шойгу "Про вчера"
"РГ" публикует выдержки из книги Сергея Шойгу "Про вчера"
Как "РГ" отметила 30-летие онлайн
Как "РГ" отметила 30-летие онлайн
12.11.2020 00:00
Рубрика: Общество

Zoom мудрости

Как мы отметили 30-летие онлайн
Текст: Александра Белуза
Российская газета - Федеральный выпуск № 255(8309)
Тридцатый день рождения "Российской газеты" вышел особенным. Торжественная планерка началась не на улице Правды, а в zoom. Вглядываясь в экран, наш медицинский обозреватель Ирина Краснопольская даже пошутила:

- Что-то вас очень много, так нельзя собираться в наше время.
Российских газет много, "Российская газета" - одна!

В онлайн, конечно, можно. На видеосвязь с московской редакцией вышли Пермь, Мурманск, Челябинск, Уфа, Самара, Калининград, Красноярск, Ростов-на-Дону - практически все региональные филиалы. Впервые присоединился к планерке и наш собкор во Франции, где сейчас вообще введен карантин. Мы были в сборе как большая семья, пустившая корни от Парижа до Хабаровска.

Поздравление президента Владимира Путина коллективу "РГ" зачитал генеральный директор "Российской газеты" Павел Негоица. "За прошедшее время ваше издание выросло в одно из самых авторитетных и цитируемых СМИ, которое прочно удерживает ключевые позиции на отечественном медиарынке", - отметил глава государства.

Первый заместитель руководителя администрации президента Алексей Громов обратил внимание на уникальность "РГ" не только в стране, но и в мире. "Правительственная газета на протяжении очень бурного периода российской истории всегда оставалась не то что на плаву, а была в лидерах российской печати. Я в других странах ничего подобного не вижу", - сказал он на планерке. "Цех горячий, вы в этом цеху выплавляете очень серьезные материалы и помогаете стране в движении вперед", - добавил Громов.

"У меня сегодня почетная миссия", - заметил, выступая на планерке, председатель редакционного совета "Российской газеты", вице-мэр Москвы Александр Горбенко. В этот день он вручил две знаковые награды. Первая - звание заслуженного журналиста России - легенде советской и российской печати, обозревателю "РГ" Всеволоду Овчинникову. Это был хороший повод еще раз сказать: Всеволод Владимирович, мы гордимся тем, что работаем с вами в одной газете. Другую высокую награду - Орден Почета - получил заместитель главного редактора Николай Долгополов, еще один пример высокой планки в профессии.

"Неизменный успех издания - это заслуга высокопрофессиональной команды журналистов, редакторов, фотокорреспондентов. Людей ярких, талантливых, креативных, которые ежедневно делают все, чтобы читатели открывали именно "Российскую газету", - отметил в своем поздравлении коллективу председатель правительства Михаил Мишустин.

Наград вчера было много. К планерке подключился глава Роспечати Михаил Сеславинский и сообщил о награждении 42 сотрудников "РГ" почетными грамотами, благодарностями и званием "Почетный работник печати" - за вклад в развитие СМИ. "В этом году крайне важным стало развитие сайта. И есть чем гордиться. Два миллиона пользователей - это серьезная цифра", - заметил он, говоря об rg.ru.

Фото: Из личного архива Нивы Миракян
Николай Долгополов - о собкорах "РГ" в зарубежье

Заместитель руководителя Роспечати Владимир Григорьев во время планерки дал блестящие характеристики первым "перьям" издания. "Кстати, из книг сотрудников "Российской газеты" уже можно делать отдельную библиотеку", - заметил он. А еще внес поправку в "энциклопедию" "РГ" - среди авторов издательского дома насчитывается не пять нобелевских лауреатов, а шесть.

Глава Союза журналистов РФ Владимир Соловьев присоединился в zoom к редакционной планерке, тепло поздравил, пожелал творческих успехов и - по традиции - наградил.

Есть у нас и свои, внутренние, награды. Авторам лучших публикаций и творческих проектов в течение года вручается "Паровоз" - в этот раз его получили семь журналистов. Наиболее знаковые публикации - в том числе те, что помогли людям в беде, - становятся "Золотыми страницами". Их обладателей объявил главный редактор "Российской газеты" Владислав Фронин. А еще он объявил: встречаемся 12 ноября 2021 года в "Зарядье" на юбилее 30+.

Общество Ежедневник Праздники Общество СМИ и соцсети "Российская газета" 30 лет "Российской газете"

Главное сегодня

Гинцбург анонсировал начало массовой вакцинации от CОVID-19
Собянин: В Москве не будет массовых гуляний на Новый год
Путин и Токаев обсудили вакцину от COVID-19 и ситуацию в Нагорном Карабахе
СК считает техническую неисправность причиной авиакатастрофы с Колотовым
Поддержан проект об ограничении внесудебного изъятия детей
Российские вузы опубликовали правила приема в новом учебном году
Лекарства от коронавируса будут выдавать бесплатно