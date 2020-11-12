Какие доходы бюджет получает от российских лесов

Новости

Силы ОДКБ опробовали новую систему управления 20:03
Премьер-министры РФ и Киргизии обсудили энергетику и промышленность 19:45
Минстрой: 15 млн кв. м жилья станут аварийными к 2024 году 19:40
Росстат рассказал, как изменились цены на бензин и дизтопливо в регионах 19:30
Росстат оценил сокращение ВВП России в III квартале 19:30
В Театре имени Станиславского и Немировича-Данченко новый директор 19:19
В Петербурге изобрели сверхточную систему тестирования на COVID-19 19:17
Джикия выведет сборную России на матч с Молдавией с капитанской повязкой 19:10
Путин выразил надежду на стабилизацию в Киргизии 18:58
В саратовском интернате для престарелых 40 человек заболели COVID-19 18:38
Московский зоопарк с 13 ноября закроет павильоны 18:34
Проект WWF России получил признание на Парижском форуме мира 18:30
В Рязани загорелся один из крупнейших ТЦ 18:23
Запрет на перепродажу сведений из ЕГРН коснется только мошенников 18:23
Туристы из РФ не полетят на Кипр, несмотря на возобновленные авиарейсы 18:20
Политологи оценили электоральные перспективы "Справедливой России" в 2021 году 18:17
В Минске к 100-летию Феллини покажут фильм "Восемь с половиной" 18:16
Пригожин призвал штрафовать Шнурова за мат 18:16
Названы регионы с самым сильным воздействием магнитного поля 18:03
Медведев призвал к разумной цене на вакцину от коронавируса 18:02
Рослесхоз: ЛесЕГАИС поможет лучше контролировать рынок древесины 17:50
ФНС пояснила, кому из автовладельцев начислит налог на роскошь 17:40
В Египте упал вертолет с международными миротворцами 17:35
"Автодор" выпустил ограниченную серию транспондеров 17:31
Селена Гомес сыграет альпинистку-лесбиянку 17:24
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Трутнев: "Дальневосточный гектар" - это то, чем я горжусь
Трутнев: "Дальневосточный гектар" - это то, чем я горжусь
"РГ" публикует выдержки из книги Сергея Шойгу "Про вчера"
"РГ" публикует выдержки из книги Сергея Шойгу "Про вчера"
Как изменились правила проведения собрания садоводов
Как изменились правила проведения собрания садоводов
12.11.2020 18:45
Рубрика: Экономика

Деньги дали всходы

Какие доходы бюджет получает от российских лесов
Текст: Алексей Дуэль
Российская газета - Федеральный выпуск № 256(8310)
Российский лес, несмотря на все расходы на его сохранение, восстановление и защиту от пожаров, приносит в бюджет вполне конкретный доход. В 2019 году в казну перечислено 52,8 млрд рублей за пользование лесами, а расходы федерального бюджета на лесное хозяйство составили 34,7 млрд рублей. Такие данные приводит Рослесинфорг. В том числе 36,5 млрд рублей оказались в федеральном бюджете, а 16,3 млрд рублей - в региональных.
Инфографика "РГ" / Александр Чистов / Алексей Дуэль

Это далеко не все. По данным заместителя главы минприроды - руководителя Рослесхоза Сергея Аноприенко, поступления от экспорта леса дают бюджету 10,7 млрд рублей, а налоги и сборы, уплачиваемые отраслью - еще 81,3 млрд рублей.

Фото: Руслан Шамуков / ИТАР-ТАСС
Власти назвали объем нелегальной заготовки древесины в РФ

Из 16 основных видов аренды лесных участков 12 предполагают коммерческое использование, объясняют в Рослесинфорге. Четыре из них наиболее прибыльные. На первом месте аренда лесов для заготовки древесины. В 2019 году в бюджеты всех уровней поступило от этого вида аренды 25,8 млрд рублей, что составляет 61 процент доходов государства от сдачи лесных участков в аренду. Всего под заготовку древесины было передано 165,4 млн га, то есть около 23 процентов земель лесного фонда.

На втором месте в списке доходности среди арендных платежей - поступления от тех, кто проводит на землях лесного фонда геологическую разведку, изучение недр или добывает полезных ископаемых. Такие договоры принесли 10 млрд рублей. На третьем - аренда лесных земель для строительства и эксплуатации транспортной инфраструктуры. Дороги, трубопроводы и линии электропередачи, проходящие через леса, обернулись платежами в бюджет на 3,8 млрд рублей. Аренда лесных земель для организации детских и спортивных лагерей, кемпингов, а также велодорожек и лыжных трасс принесла еще 2 млрд рублей.

За последние пять лет заметно выросли поступления платежей за такие виды использования лесов, как сбор грибов, ягод, орехов и лекарственных растений - с 35 до 133 млн рублей. Пчеловоды, оленеводы, рыболовы и прочие выплатили 35,5 млн рублей вместо 19,6 млн рублей.

Другой крупный источник пополнения бюджета - продажа лесных насаждений. Она принесла казне 8,3 млрд рублей, в том числе 6,6 млрд рублей заплатили заготовители новогодних елок. В эту категорию попадают муниципалитеты, которым нужны дрова для отопления поликлиник, школ и библиотек.

Значительную сумму - 2,2 млрд рублей - приносят штрафы и недоимки.

Экономика Отрасли Ресурсы

Главное сегодня

Путин подписал указ по Нагорному Карабаху
Лавров: Россия потребует гарантий наблюдательных полетов над объектами США
Налоговые каникулы для малого бизнеса продлевают до конца года
Медведев призвал к разумной цене на вакцину от коронавируса
Собянин объяснил, можно ли гулять в новогоднюю ночь
Родителям первенцев будут давать ипотеку под 2,9%
Коттеджей на Новый год может не остаться