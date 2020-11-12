Какие доходы бюджет получает от российских лесов

Российский лес, несмотря на все расходы на его сохранение, восстановление и защиту от пожаров, приносит в бюджет вполне конкретный доход. В 2019 году в казну перечислено 52,8 млрд рублей за пользование лесами, а расходы федерального бюджета на лесное хозяйство составили 34,7 млрд рублей. Такие данные приводит Рослесинфорг. В том числе 36,5 млрд рублей оказались в федеральном бюджете, а 16,3 млрд рублей - в региональных.

Инфографика "РГ" / Александр Чистов / Алексей Дуэль

Это далеко не все. По данным заместителя главы минприроды - руководителя Рослесхоза Сергея Аноприенко, поступления от экспорта леса дают бюджету 10,7 млрд рублей, а налоги и сборы, уплачиваемые отраслью - еще 81,3 млрд рублей.

Из 16 основных видов аренды лесных участков 12 предполагают коммерческое использование, объясняют в Рослесинфорге. Четыре из них наиболее прибыльные. На первом месте аренда лесов для заготовки древесины. В 2019 году в бюджеты всех уровней поступило от этого вида аренды 25,8 млрд рублей, что составляет 61 процент доходов государства от сдачи лесных участков в аренду. Всего под заготовку древесины было передано 165,4 млн га, то есть около 23 процентов земель лесного фонда.

На втором месте в списке доходности среди арендных платежей - поступления от тех, кто проводит на землях лесного фонда геологическую разведку, изучение недр или добывает полезных ископаемых. Такие договоры принесли 10 млрд рублей. На третьем - аренда лесных земель для строительства и эксплуатации транспортной инфраструктуры. Дороги, трубопроводы и линии электропередачи, проходящие через леса, обернулись платежами в бюджет на 3,8 млрд рублей. Аренда лесных земель для организации детских и спортивных лагерей, кемпингов, а также велодорожек и лыжных трасс принесла еще 2 млрд рублей.

За последние пять лет заметно выросли поступления платежей за такие виды использования лесов, как сбор грибов, ягод, орехов и лекарственных растений - с 35 до 133 млн рублей. Пчеловоды, оленеводы, рыболовы и прочие выплатили 35,5 млн рублей вместо 19,6 млн рублей.

Другой крупный источник пополнения бюджета - продажа лесных насаждений. Она принесла казне 8,3 млрд рублей, в том числе 6,6 млрд рублей заплатили заготовители новогодних елок. В эту категорию попадают муниципалитеты, которым нужны дрова для отопления поликлиник, школ и библиотек.

Значительную сумму - 2,2 млрд рублей - приносят штрафы и недоимки.