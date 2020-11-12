Постановление правительства Калининградской области от 11 ноября 2020 года № 811 "О внесении изменений в постановление Правительства Калининградской области от 16 марта 2020 года № 134"

В соответствии с пунктом 2 статьи 31 Федерального закона от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", постановлением Правительства Российской Федерации от 19 августа 2005 года № 529 "Об организации и контроле за введением и отменой ограничительных мероприятий (карантина) по предписанию территориального органа, осуществляющего государственный санитарно-эпидемиологический надзор", постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 16 октября 2020 года № 31 "О дополнительных мерах по снижению рисков распространения COVID-19 в период сезонного подъема заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом", на основании предложения главного государственного санитарного врача по Калининградской области от 09 ноября 2020 года № 33 Правительство Калининградской области постановляет:

1. Внести в постановление Правительства Калининградской области от 16 марта 2020 года № 134 "О введении на территории Калининградской области режима повышенной готовности для органов управления и сил территориальной подсистемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Калининградской области и некоторых мерах по предотвращению распространения в Калининградской области новой коронавирусной инфекции" (с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Калининградской области от 17 марта 2020 года № 139, от 27 марта 2020 года № 154, от 27 марта 2020 года № 155, от 30 марта 2020 года № 157, от 03 апреля 2020 года № 180, от 07 апреля 2020 года № 185, от 10 апреля 2020 года № 193, от 15 апреля 2020 года № 208, от 17 апреля 2020 года № 214, от 24 апреля 2020 года № 228, от 28 апреля 2020 года № 238, от 08 мая 2020 года № 255, от 11 мая 2020 года № 256, от 12 мая 2020 года № 267, от 22 мая 2020 года № 314, от 30 мая 2020 года № 332, от 03 июня 2020 года № 359, от 06 июня 2020 года № 365, от 08 июня 2020 года № 366, от 11 июня 2020 года № 390, от 15 июня 2020 года № 401, от 19 июня 2020 года № 413, от 23 июня 2020 года № 426, от 27 июня 2020 года № 434, от 04 июля 2020 года № 449, от 10 июля 2020 года № 475, от 15 июля 2020 года № 493, от 18 июля 2020 года № 497, от 24 июля 2020 года № 522, от 06 августа 2020 года № 549, от 14 августа 2020 года № 571, от 21 августа 2020 года № 584, от 02 сентября 2020 года № 646, от 14 сентября 2020 года № 671, от 30 сентября 2020 года № 711, от 12 октября 2020 года № 736, от 27 октября 2020 года № 773, от 29 октября 2020 года № 787 и от 02 ноября 2020 года № 790) следующие изменения:

1) в пункте 4:

- в подпункте 1:

в абзаце четвертом слова "с 00.00 до 06.00" заменить словами "с 21.00 до 06.00";

дополнить абзацем седьмым следующего содержания:

"запрета работы фуд-кортов в период с 12 ноября 2020 года до 01 декабря 2020 года;";

- дополнить подпунктом 4 следующего содержания:

" 4) с 12 ноября 2020 года до 01 декабря 2020 года предоставление государственных и муниципальных услуг в помещениях многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг (за исключением предоставления услуг по предварительной записи);";

2) дополнить пунктом 4.1 следующего содержания:

"4.1. Запретить единовременное нахождение в объектах торговли, расположенных в торговых центрах (торгово-развлекательных комплексах), более одного посетителя (покупателя) на 25 кв. м общей площади объекта торговли.";

3) пункт 7.1 после слов "по 16 ноября 2020 года" дополнить словами ", с 17 ноября 2020 года по 30 ноября 2020 года";

4) в абзаце втором подпункта 7 пункта 8 слова ", а также" заменить словами ", в том числе беременных женщин,";

5) дополнить пунктами 10.2, 10.3 следующего содержания:

"10.2. Профессиональным образовательным организациям, функции и полномочия учредителей которых осуществляют органы исполнительной власти Калининградской области, с 12 ноября 2020 года по 04 декабря 2020 года реализовывать образовательные программы на основе использования дистанционных образовательных технологий и (или) электронного обучения (за исключением Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Калининградской области "Училище (техникум) олимпийского резерва").

10.3. Частным профессиональным образовательным организациям с 12 ноября 2020 года по 04 декабря 2020 года реализовывать образовательные программы на основе использования дистанционных образовательных технологий и (или) электронного обучения.".

2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор Калининградской области А.А.Алиханов







