Кинофестиваль "Blick '20. Горизонты возраста" открывается в Москве

В четверг в Москве открывается фестиваль документального кино "Blick '20. Горизонты возраста", который проводят Гёте-Институт и Центр документального кино. С 12 по 15 ноября зрители увидят девять документальных и игровых фильмов из Германии.

Для кинематографа разговор о возрасте и старении все еще непривычен, все еще слишком силен в кино культ вечной молодости. Но население Земли стремительно стареет, и это все чаще находит свое отражение и в фильмах. И уже вместо второстепенных героев зрелые люди, имеющие жизненный опыт, начинают играть главные роли. И оказывается, что их истории могут быть и драмами, и комедиями, и даже триллерами.

В программе фестиваля девять немецких картин, исследующих тему возраста и старения. Они рассказывают о том, как меняются отношения человека со своим телом, как переоцениваются понятия семьи, любви и дружбы, как от поколения к поколению передается бесценный багаж знаний о мире. Невероятно жизнеутверждающее кино.

Откроет фестиваль 12 ноября фильм "Ночь ночей" Ясемин и Несрин Шамдерели. Главные герои, прожившие вместе больше 50 лет, рассказывают о долгом и непростом, но все же возможном пути к семейному счастью.

В "Осеннем золоте" Яна Тенхафена пятеро спортсменов в возрасте от 80 до 100 лет собираются принять участие в чемпионате по легкой атлетике, в "Закате над Голливудом" Ули Гаульке ветераны "фабрики грез" продолжают творить, даже выйдя на пенсию.

Каролин Генрайт в своем фильме "Те, кто танцует танец живота" сняла свою маму, у которой, с точки зрения дочери, появилось странное хобби. А режиссер Хосе Пабло Эстрада Торрескано делает героиней картины "Мамасита" свою бабушку - мексиканскую королеву красоты, которая фактически в одиночку сумела выстроить целую бьюти-империю.

Как верно отметила куратор фестиваля Blick '20 Астрид Веге, современному обществу еще предстоит ответить на важные вопросы. Например, как нам добиться равных прав и справедливости для разных поколений? Как постареть с достоинством? Что произойдет с нашими желаниями и представлениями о жизни? Становиться старше - что это вообще значит для каждого из нас? Ответы на эти и многие другие вопросы попытаются 14 ноября найти участники паблик-ток "50 - это новые 30?".

Специально к фестивалю Гёте-Институт подготовил онлайн-досье на тему возраста и старения. В него включены видеоинтервью с режиссерами, подкасты, статьи и интервью экспертов из России и Германии, исследующих тему с разных позиций.

Также в регионах пройдет проект мобильных кинопоказов и публичных дискуссий "DocTor: Горизонты возраста" в сотрудничестве с Международным фестивалем документального кино "ДОКер" при поддержке министерства иностранных дел Германии.