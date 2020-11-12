Компании отказываются от новогодних корпоративов

Многие столичные компании, судя по разным опросам, из-за ситуации с коронавирусом откажутся от новогодних корпоративов или переведут их в онлайн-формат. Это подтверждают и event-агентства, занимающиеся организацией праздников.

Уже в ноябре компании обычно подыскивали места для новогодних корпоративов. В этом году привычный сценарий переписал коронавирус: боязнь им заразиться, финансовые сложности и антиковидные ограничения вынуждают предпринимателей отказываться от традиции. "По нашим ощущениям, это коснулось примерно 70 процентов компаний малого и среднего бизнеса, - рассказал "РГ" директор по развитию агентства Eventum Premo Евгений Бабицын. - А вот крупный бизнес на 80 процентов ушел в подготовку онлайн-праздников". При этом многие планируют его провести своими силами, не прибегая к помощи профессионалов. Руководитель агентства Манго event group Анна Салий подтверждает: заказов действительно стало меньше, но на онлайн-корпоративы ажиотажного спроса нет. "Любое мероприятие - как поход с ребенком в игрушечный магазин, где он может потрогать, посмотреть все вживую, а на экране игрушка не более чем картинка, которая не вызывает таких же теплых эмоций, - считает Салий. - Поэтому компании выбирают альтернативные решения: заказывают в офис поздравления с тимбилдингом от Деда Мороза и Снегурочки".

Генеральный директор платежного сервиса RBK.money Денис Бурлаков рассказал, что корпоративный Новый год для его команды - прежде всего возможность отметить продуктивную работу и пообщаться с коллегами в неформальной обстановке. "Конечно, нам хотелось бы, как и раньше, провести мероприятие "живьем, но мы не исключаем и онлайн-формат, хотя понимаем, что всю полноту эмоций сложно передать на расстоянии, - объяснил он. - Возможно, нас ждет интересный новогодний онлайн-эксперимент, если традиционный вариант будет невозможен". В компании Granatum Solutions уверены: удаленка - не повод отказываться от корпоратива, поэтому готовят особенный праздник в дистанционном формате. "Скорее всего, проведем мастер-класс на рождественскую тему и пригласим профессионального ведущего, который поможет создать праздничную атмосферу, - поделилась планами представитель компании Анна Найш. - Будет и виртуальный диско-бар с реальными тостами и танцами "до последнего клиента".

Компании заказывают в офис поздравления с тимбилдингом от Деда Мороза и Снегурочки, виртуальные диско-бары с танцами "до последнего клиента"

Некоторые работодатели провести корпоратив все-таки планируют. Например, гендиректор оптового магазина подарочных карт и сертификатов King Gifts Александр Алексеев рассказал, что в нынешнем году удалось обойтись без сокращения штата, заработной платы и бонусов. Потому праздник, пусть и с небольшим размахом, рассчитывают провести, чтобы поддержать сотрудников в это непростое время. А сеть магазинов для хобби и творчества "Выдумщики" собирается совместить корпоратив и новоселье, но большого шумного торжества, как раньше, не будет. "Мы ушли на удаленку и сейчас делаем ремонт в новом офисе. Там и встретимся перед новогодними праздниками, - рассказал гендиректор Алексей Шенеман. - Никаких больших встреч вне офиса не планируется. На новом месте у нас будет отдельная барная зона с кухней и караоке, поэтому, думаю, мы сможем там хорошо отметить Новый год".