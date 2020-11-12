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12.11.2020 18:16
Рубрика: Власть

Можно без имени

КС РФ разъяснил порядок размещения вывески для религиозных организаций
Текст: Наталья Козлова
Российская газета - Федеральный выпуск № 256(8310)
"Российская газета" публикует решение Конституционного суда РФ, которое может быть важным для религиозных организаций. Он запретил контролирующим органам требовать от религиозных организаций размещения вывесок с полным наименованием, если они занимают под свои нужды не здание целиком, а только часть помещений в доме. Проверить некоторые положения закона "О свободе совести и о религиозных объединениях" Конституционный суд попросила Церковь христиан веры евангельской (пятидесятников) "Слово жизни" из подмосковного Долгопрудного.
Фото: Максим Богодвид/РИА Новости Фото: Максим Богодвид/РИА Новости
Фото: Максим Богодвид/РИА Новости

А поводом для такой просьбы стал 30-тысячный штраф, наложенный на эту организацию. Обращению в Конституционный суд послужило вот что. Небольшая местная община собиралась в частном доме пастора Андрея Мицкевича. В этом доме для нужд церкви выделили всего несколько комнат. Вот именно на дверях в эти комнаты и была вывешена необходимая информация. Остальная же часть дома оставалась жилой. Но прокуратура посчитала, что информация о церкви размещена неверно. Позже суд позицию надзорного ведомства поддержал.

Фото: Олеся Нематова
Религиозные деятели должны будут пройти аттестацию

По мнению суда и прокуратуры, "Слово жизни" должно было разместить свое полное наименование таким образом, чтобы, как выражаются юристы, "неопределенный круг лиц" имел возможность "достоверно установить, какая именно организация осуществляет религиозную деятельность в данном месте".

Проще говоря, полное название организации необходимо вывесить так, чтобы это видели все. За деятельность без указания официального и полного наименования по статье 5.26 КоАП РФ "Слово жизни" оштрафовали на 30 тысяч рублей. Пятидесятники сочли это нарушением конституционного права на свободу вероисповедания и "принципа автономии религиозной организации".

Закон разрешает религиозным организациям беспрепятственно совершать свои обряды и церемонии в жилых помещениях, напомнил Конституционный суд. Религиозная организация может быть зарегистрирована по адресу частного жилого дома, если собственник дал на это согласие, и подобные сведения общедоступны через ЕГРЮЛ. При этом последователи любой религии вправе ограничить доступ в свои ряды, поэтому "информирование неограниченного круга лиц непосредственно по месту деятельности религиозной организации о ее официальном полном наименовании не может рассматриваться как ее безусловная обязанность", указал КС.

Таким образом, нормы ФЗ "О свободе совести и о религиозных объединениях" не противоречат Конституции. Дело пятидесятников из Долгопрудного подлежит пересмотру.

Компетентно

Александр Кокотов, судья КС РФ:

- Если религиозная организация использует отдельные помещения жилого дома, по адресу которого она зарегистрирована в едином государственном реестре юридических лиц, для регулярного проведения в них религиозных обрядов и церемоний, иных допускаемых законом мероприятий, то требование об указании ею своего официального полного наименования по адресу указанного дома не является избыточным.

Александр Кокотов: Религиозная организация не обязана делать свободным доступ неограниченного круга лиц в помещение, где она ведет работу. Фото: РИА Новости

Это позволяет гражданам, вступающим с ней в отношения, осознавать, с какой именно религиозной организацией они имеют дело. Вместе с тем для выполнения религиозной организацией такой обязанности достаточно размещения ею информации о своем официальном полном наименовании в виде вывески (таблички, стенда, указателя) внутри жилого дома при входе в используемые ею помещения.

В данном случае она не обязана размещать названную вывеску, к примеру, на самом жилом доме (при входе на земельный участок, на котором этот дом находится), где она была бы доступна неограниченному кругу лиц.

Это определяется тем, что в силу свободы вероисповедания религиозная организация не обязана обеспечивать свободный доступ неограниченного круга лиц в помещение, где она осуществляет деятельность.

КС указал, что законодатель не лишен возможности внести в действующее регулирование изменения, уточняющие порядок указания религиозными организациями своего официального наименования.

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