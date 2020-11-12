Вероника Кудерметова ударно начала свое выступление на турнире в австрийском Линце с призовым фондом в 225 тысяч долларов. Россиянка может похвастаться сразу двумя "баранками". В первом круге она со счетом 6:0, 6:0 разгромила местную теннисистку Барбару Хаас, которой организаторы дали wild card.

Встреча продолжалась 54 минуты, и Хаас, занимающая 146-ю строчку в рейтинге WTA, так и не смогла взять хотя бы одну свою подачу. В четверг уже после подписания этого номера "РГ" в печать пятая сеяная Кудерметова играла с Аранчей Рус из Нидерландов (71).

Между тем в четвертьфинал уже пробилась первая ракетка России, 33-я ракетка мира Екатерина Александрова. В матче второго круга Александрова, получившая четвертый номер посева, обыграла 20-летнюю соотечественницу Варвару Грачеву (95), с которой раньше не встречалась. Этот матч продлился 1 час 19 минут и закончился в пользу более опытной Александровой - 7:5, 6:1.