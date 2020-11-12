Новости

СК возбудил дело по факту ожогов у детей при прорыве трубы в Дзержинском 22:46
На пути российского патруля в Сирии сработало взрывное устройство 22:42
Вузам рекомендовали отменить плату за общежития для уехавших в пандемию 22:18
Более 5,5 тыс. развлекательных заведений в Москве используют QR-коды 22:05
Мэрия Москвы разъяснила правила корпоративов 22:02
Советник Трампа заразился коронавирусом 21:32
Новый сезон "Доктора Кто" будет состоять из восьми эпизодов 21:31
Минздрав разрешил студентам-медикам брать у граждан тесты на COVID-19 21:27
Видео: Врач рассказал, когда больные COVID-19 наиболее заразны 21:26
Московские КТ-центры рекомендованы к созданию в регионах 21:18
За сутки в Вооруженных силах вылечились от коронавируса 166 военнослужащих 21:06
Москва отреагировала на слова посла Азербайджана по поводу сбитого Ми-24 21:05
Вилков исключен из списка арбитров до конца года 21:05
Около 200 сотрудников Большого театра переболели коронавирусом 20:17
"РГ" второй год подряд стала лучшим СМИ, публикующим материалы про образование 20:10
Силы ОДКБ опробовали новую систему управления 20:03
Премьер-министры РФ и Киргизии обсудили энергетику и промышленность 19:45
Минстрой: 15 млн кв. м жилья станут аварийными к 2024 году 19:40
Росстат рассказал, как изменились цены на бензин и дизтопливо в регионах 19:30
Росстат оценил сокращение ВВП России в III квартале 19:30
В Театре имени Станиславского и Немировича-Данченко новый директор 19:19
В Петербурге изобрели сверхточную систему тестирования на COVID-19 19:17
Джикия выведет сборную России на матч с Молдавией с капитанской повязкой 19:10
Путин выразил надежду на стабилизацию в Киргизии 18:58
В саратовском интернате для престарелых 40 человек заболели COVID-19 18:38
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Трутнев: "Дальневосточный гектар" - это то, чем я горжусь
Трутнев: "Дальневосточный гектар" - это то, чем я горжусь
"РГ" публикует выдержки из книги Сергея Шойгу "Про вчера"
"РГ" публикует выдержки из книги Сергея Шойгу "Про вчера"
Как изменились правила проведения собрания садоводов
Как изменились правила проведения собрания садоводов
12.11.2020 22:15
Рубрика: Спорт

"Баранка" для Барбары

Кудерметова разгромила соперницу в Линце
Текст: Анна Козина
Российская газета - Федеральный выпуск № 256(8310)
Вероника Кудерметова ударно начала свое выступление на турнире в австрийском Линце с призовым фондом в 225 тысяч долларов. Россиянка может похвастаться сразу двумя "баранками". В первом круге она со счетом 6:0, 6:0 разгромила местную теннисистку Барбару Хаас, которой организаторы дали wild card.

Встреча продолжалась 54 минуты, и Хаас, занимающая 146-ю строчку в рейтинге WTA, так и не смогла взять хотя бы одну свою подачу. В четверг уже после подписания этого номера "РГ" в печать пятая сеяная Кудерметова играла с Аранчей Рус из Нидерландов (71).

Фото: EPA
Медведев выиграл третий в карьере престижный турнир категории "Мастерс"

Между тем в четвертьфинал уже пробилась первая ракетка России, 33-я ракетка мира Екатерина Александрова. В матче второго круга Александрова, получившая четвертый номер посева, обыграла 20-летнюю соотечественницу Варвару Грачеву (95), с которой раньше не встречалась. Этот матч продлился 1 час 19 минут и закончился в пользу более опытной Александровой - 7:5, 6:1.

Спорт Теннис Турниры ATP и WTA

Главное сегодня

Москва отреагировала на слова посла Азербайджана по поводу сбитого Ми-24
Регионам рекомендовали организовать амбулатории для диагностики COVID-19
Путин подписал указ по Нагорному Карабаху
Мишустин продлил отсрочку по налоговым и страховым взносам до конца года
ВОЗ допустила внесение "Спутник V" в список рекомендованных вакцин
Менеджер Нурмагомедова намекнул на его возвращение в октагон
Дзюба прокомментировал скандальное видео со своим участием