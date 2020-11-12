Лавров: Никаких турецких миротворцев в Карабах направляться не будет

Турецкие миротворческие подразделения не будут направляться в Нагорный Карабах. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью российским и иностранным СМИ по вопросам международной повестки дня.

"Никаких миротворческих подразделений Турецкой Республики в Нагорный Карабах направляться не будет", - подчеркнул министр иностранных дел. Об этом, по его словам, четко сказано в заявлении лидеров России, Азербайджана и Армении о полном прекращении военных действий на территории Нагорного Карабаха.

Что же касается совместной работы российских и турецких военных, то, отметил Лавров, речь идет "исключительно о том самом центре, который будет работать стационарно без выездных миссий". Именно там российско-турецкие специалисты действительно будут работать на одинаковых началах.

При этом глава МИД отметил, что границы мобильности наблюдателей из Турции ограничены географическими координатами, определенными для размещения российско-турецкого мониторингового центра на территории Азербайджана, и именно на части территории, не приближенной к Карабаху и "которая будет дополнительно согласована". "Центр будет работать исключительно в дистанционном режиме, используя технические средства контроля, в том числе беспилотники, которые позволяют определить ситуацию на земле в Карабахе и определять, какая сторона соблюдает, а какая нарушает режим прекращение огня", - также отметил Сергей Лавров.

Кроме того, министр подчеркнул, что с изумлением читает "некоторые оценки из разряда пикейных жилетов" касательно ситуации в Карабахе. Он подчеркнул, что руководствоваться необходимо, прежде всего, тем, что написано на бумаге и является результатом напряженных переговоров, проведенных за неделю до прекращения огня.