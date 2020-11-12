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12.11.2020 16:20
Рубрика: Власть

Лавров: РФ ввела санкции против Германии и Франции из-за берлинского пациента

Текст: Юрий Когалов

Российская сторона ввела ответные санкции в отношении ряда представителей Германии и Франции в связи с ситуацией с блогером Навальным. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, давая интервью российским и зарубежным СМИ.

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"Ответы на санкции, конечно же, будут... Они уже приняты, об этом вскоре мы сообщим нашим германским и французским коллегам", - рассказал министр. По его словам, рестрикции касаются руководящих сотрудников аппаратов руководителей ФРГ и Франции.

Лавров также сообщил, что Москва не исключает версии об отравлении блогера либо на территории Германии, либо в самолете, который доставил его в берлинскую клинику "Шарите".

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