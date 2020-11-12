Лавров: Россия потребует гарантий наблюдательных полетов над объектами США

Новости

МИД: Москва потребует не передавать США данные о полетах в рамках ДОН 15:14
Власти Москвы рекомендовали ТЦ ввести QR-коды 15:12
Путин назвал Россию партнером Абхазии номер один 14:58
Индекс качества городской среды постепенно растет 14:54
Федеральные театры не будут повышать цены из-за новых ограничений 14:44
В Москве разрешат топовые матчи при соблюдении санитарных мер 14:25
Лавров: Заявления Вашингтона по ДСНВ "носят суетливый характер" 14:23
Лавров: Никаких турецких миротворцев в Карабах направляться не будет 14:19
Турция запретила курение в общественных местах 14:15
Ученые: Чайки живут по графику человека 14:06
Вышел трейлер ремейка "Черного красавца" - с кобылой вместо жеребца 13:59
Бабиков выиграл вторую гонку в рамках отбора на Кубок мира по биатлону 13:42
Как Мадс Миккельсен будет выглядеть в образе Грин-де-Вальда 13:40
Вышел русский трейлер "Рыцарей справедливости" с Мадсом Миккельсеном 13:31
Испания будет требовать с приезжих отрицательный тест на COVID-19 13:28
Дело экс-футболиста Романа Широкова поступило в мировой суд 13:19
Собянин объяснил, можно ли гулять в новогоднюю ночь 13:19
Наталья Сергунина рассказала о поддержке НКО в Москве 13:10
В Венгрии закрепят в Конституции женский и мужской пол 13:05
Ирландцы составили рейтинг актеров с самым плохим ирландским акцентом 13:00
Минфин предложил ввести в УК статью о преступлениях с криптовалютой 12:56
В Беларуси началась отправка призывников в войска 12:54
Почта России и АСИ запустят совместные проекты в социальной сфере 12:53
Власти Испании снизят НДС на маски 12:53
В России появится рейтинг детского благополучия в регионах 12:50
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Трутнев: "Дальневосточный гектар" - это то, чем я горжусь
Трутнев: "Дальневосточный гектар" - это то, чем я горжусь
"РГ" публикует выдержки из книги Сергея Шойгу "Про вчера"
"РГ" публикует выдержки из книги Сергея Шойгу "Про вчера"
Как изменились правила проведения собрания садоводов
Как изменились правила проведения собрания садоводов
12.11.2020 15:25
Рубрика: Власть

Лавров: Россия потребует гарантий наблюдательных полетов над объектами США

Текст: Константин Волков
Москва потребует у участников Договора по открытому небу (ДОН) гарантий возможности пролетать в том числе над объектами США в странах-членах Договора. Об этом заявил 12 ноября министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе интервью российским и иностранным СМИ по актуальным вопросам международной повестки дня.
Фото: Oleg V. Belyakov/wikipedia.org Фото: Oleg V. Belyakov/wikipedia.org
Фото: Oleg V. Belyakov/wikipedia.org

Как подчеркнул глава МИД РФ, "если договор захотят оставить в силе и если мы захотим в нем остаться, мы будем требовать от наших партнеров письменно, юридически подтвердить нам, что они, во-первых, не будут запрещать полеты над какой-либо частью своей территории. Есть там американские базы, нет там американских баз, это их территория, территория западных стран, остающихся в договоре".

Лавров: Заявления Вашингтона по ДСНВ "носят суетливый характер"

Кроме того, подчеркнул министр, российская сторона будет требовать от партнеров юридических гарантий, что данные, собранные самолетами участников Договора при полетах над территорией России, не станут передавать США.

Президент США Дональд Трамп заявил о выходе из ДОН в конце мая этого года, обвинив Россию в неоднократном нарушении условий договора. Москва отрицает подобные обвинения.

Договор об открытом небе, позволяющий странам-участницам открыто собирать сведения о вооруженных силах и их передвижениях на территории партнеров по Договору, подписан в 1992 году и вступил в силу в 2002 году.

Власть Работа власти Внешняя политика Правительство МИД Россия и США

Главное сегодня

Власти Москвы намерены продлить дистанционное обучение для школьников
Эпидемиолог оценил популяционный иммунитет к COVID-19 в регионах
Грызлов заявил о полном отказе Киева от Минских соглашений
В ВОЗ назвали отличия симптомов гриппа и коронавируса
В Гидрометцентре предупредили о морозах и снеге
Адвокаты разработали алгоритм защиты от травли и клеветы в интернете
Бастрыкин: Противодействие коррупции идет системно и наступательно