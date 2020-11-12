Лавров: Россия потребует гарантий наблюдательных полетов над объектами США

Москва потребует у участников Договора по открытому небу (ДОН) гарантий возможности пролетать в том числе над объектами США в странах-членах Договора. Об этом заявил 12 ноября министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе интервью российским и иностранным СМИ по актуальным вопросам международной повестки дня.

Как подчеркнул глава МИД РФ, "если договор захотят оставить в силе и если мы захотим в нем остаться, мы будем требовать от наших партнеров письменно, юридически подтвердить нам, что они, во-первых, не будут запрещать полеты над какой-либо частью своей территории. Есть там американские базы, нет там американских баз, это их территория, территория западных стран, остающихся в договоре".

Кроме того, подчеркнул министр, российская сторона будет требовать от партнеров юридических гарантий, что данные, собранные самолетами участников Договора при полетах над территорией России, не станут передавать США.

Президент США Дональд Трамп заявил о выходе из ДОН в конце мая этого года, обвинив Россию в неоднократном нарушении условий договора. Москва отрицает подобные обвинения.

Договор об открытом небе, позволяющий странам-участницам открыто собирать сведения о вооруженных силах и их передвижениях на территории партнеров по Договору, подписан в 1992 году и вступил в силу в 2002 году.