Лавров: Статус Нагорного Карабаха будет определен позже

По его словам, Россия в данном вопросе намерена исходить из тех шагов, что будут сделаны, чтобы восстановить этноконфессиональное согласие в Карабахе.
Москва, по его словам, планирует привлечь ООН и Красный крест, чтобы "помочь людям вернуться к своим очагам".
"Мы, конечно же, будем привлекать ЮНЕСКО к тому, чтобы символы культурного наследия восстанавливать и обеспечивать уважительное к ним отношение, будем привлекать Международный комитет Красного Креста, управление верховного комиссара ООН по делам беженцев, чтобы помочь людям вернуться к своим очагам, обустроить эти очаги и наладить нормальную жизнь", подчеркнул глава МИД РФ.
Лавров отметил, что "когда это произойдет, у меня нет никаких сомнений, что вопрос статуса утратит свою остроту и может быть урегулирован весьма и весьма близко и гладко".