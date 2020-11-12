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12.11.2020 14:39
Рубрика: Власть

Лавров: Статус Нагорного Карабаха будет определен позже

Текст: Константин Волков
Статус Нагорного Карабаха будет определен позже, после определения прав проживающих в этом регионе граждан, и Россия не станет ставить искусственные сроки для фиксации статуса. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью российским и иностранным СМИ 12 ноября.
Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости
Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

По его словам, Россия в данном вопросе намерена исходить из тех шагов, что будут сделаны, чтобы восстановить этноконфессиональное согласие в Карабахе.

Фото: РИА Новости
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Москва, по его словам, планирует привлечь ООН и Красный крест, чтобы "помочь людям вернуться к своим очагам".

"Мы, конечно же, будем привлекать ЮНЕСКО к тому, чтобы символы культурного наследия восстанавливать и обеспечивать уважительное к ним отношение, будем привлекать Международный комитет Красного Креста, управление верховного комиссара ООН по делам беженцев, чтобы помочь людям вернуться к своим очагам, обустроить эти очаги и наладить нормальную жизнь", подчеркнул глава МИД РФ.

Лавров отметил, что "когда это произойдет, у меня нет никаких сомнений, что вопрос статуса утратит свою остроту и может быть урегулирован весьма и весьма близко и гладко".

Власть Работа власти Внешняя политика Правительство МИД Проблема Нагорного Карабаха

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