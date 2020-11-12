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12.11.2020 18:27
Рубрика: Власть

Медведев потребовал заканчивать согласования для производства "Спутника V"

Текст: Владимир Кузьмин
Заместитель председателя Совета Безопасности Дмитрий Медведев призвал заканчивать ведомственные и корпоративные согласования, чтобы быстрее сформировать структуру для массового выпуска вакцины против коронавирусной инфекции "Спутник V".

"Важно в кратчайшие сроки организовать масштабное производство с перспективой довольно значительного перехода к выпуску вакцины в объеме от 100 тысяч до миллиона доз в месяц", - заявил он на совещании по развитию и внедрению отечественных вакцин.

Фото: Екатерина Штукина/РИА Новости
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Сейчас выпуск "Спутника" осваивают четыре организации, которые опираются на разные технологические базы и разные подходы. Чтобы работа вышла на новый уровень необходимо объединить усилия этих компаний, считает Медведев. "Это все понимают, но этого пока не получается. Причем это нужно сделать под руководством одной организации, которая могла бы стать центром по масштабированию производства и дальнейшей разработки вакцины, включая поставки на зарубежные рынки", - сказал он. Правительство предлагает сделать такой головной структурой Центр им. Гамалеи, разрабатывавший вакцину.

"Сегодня крайне важно найти разумное юридическое и организационное оформление отношений между этой головной структурой, которая обладает интеллектуальной собственностью, и соответствующими компаниями-производителями. Пора прекращать обсуждение этого вопроса, ведомственные и корпоративные согласования. Они явно затянулись", - заявил замглавы Совбеза.

Власть Работа власти Президент Совет Безопасности Вакцина от коронавируса: разработка и испытания Пандемия коронавируса COVID-19

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