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12.11.2020 18:02
Рубрика: Общество

Медведев призвал к разумной цене на вакцину от коронавируса

Текст: Владимир Кузьмин

Стоимость российской вакцины против коронавирусной инфекции должна быть разумной, учитывать интересы и производителей, и потребителей.

Фото: пресс-служба Минздрава РФ
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"Как обычно в таких случаях, нужно найти баланс", - подчеркнул заместитель председателя Совета Безопасности Дмитрий Медведев на совещании по развитию и внедрению вакцин.

"Нужно проработать вопрос о включении вакцин против коронавирусной инфекции в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов и средств", - указал он. Это позволит избежать завышения отпускных цен на вакцину. Также вакцины против COVID-19 необходимо включить в национальный календарь прививок.

Общество Здоровье Экономика Отрасли Фарминдустрия Президент Совет Безопасности Вакцина от коронавируса: разработка и испытания

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