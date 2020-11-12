Медведев призвал к разумной цене на вакцину от коронавируса

Стоимость российской вакцины против коронавирусной инфекции должна быть разумной, учитывать интересы и производителей, и потребителей.

"Как обычно в таких случаях, нужно найти баланс", - подчеркнул заместитель председателя Совета Безопасности Дмитрий Медведев на совещании по развитию и внедрению вакцин.

"Нужно проработать вопрос о включении вакцин против коронавирусной инфекции в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов и средств", - указал он. Это позволит избежать завышения отпускных цен на вакцину. Также вакцины против COVID-19 необходимо включить в национальный календарь прививок.