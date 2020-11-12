Медведев: Сотрудничество стран по вакцине от COVID-19 должно быть вне политики

Взаимодействие между странами по вакцине против коронавирусной инфекции должно быть вне политики, считает заместитель председателя Совета Безопасности Дмитрий Медведев.

"Мы готовы делиться своим опытом, сотрудничать со всеми желающими государствами. Как известно, их достаточно много уже", - подчеркнул он на совещании по вопросам производства и внедрения вакцины. Российский фонд прямых инвестиций уже ведет переговоры. При этом важно, чтобы производство осуществлялось на площадках в тех странах, куда эта вакцина будет продаваться, считает Медведев.

Он также призвал провести оценку соответствия регистрационных досье вакцин современным международным требованиям.

"Сейчас в мире будет очень серьезная конкуренция по этому поводу. Она, к сожалению, включает в себя не только экономические элементы, но и политические", - предупредил замглавы Совбеза. Регистрационное досье к российским вакцинам позволит облегчить их последующую регистрацию на зарубежных рынках.