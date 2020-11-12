Медведев: Сотрудничество стран по вакцине от COVID-19 должно быть вне политики

"Мы готовы делиться своим опытом, сотрудничать со всеми желающими государствами. Как известно, их достаточно много уже", - подчеркнул он на совещании по вопросам производства и внедрения вакцины. Российский фонд прямых инвестиций уже ведет переговоры. При этом важно, чтобы производство осуществлялось на площадках в тех странах, куда эта вакцина будет продаваться, считает Медведев.
Он также призвал провести оценку соответствия регистрационных досье вакцин современным международным требованиям.
"Сейчас в мире будет очень серьезная конкуренция по этому поводу. Она, к сожалению, включает в себя не только экономические элементы, но и политические", - предупредил замглавы Совбеза. Регистрационное досье к российским вакцинам позволит облегчить их последующую регистрацию на зарубежных рынках.