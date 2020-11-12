Федеральный закон от 9 ноября 2020 г. N 363-ФЗ "О внесении изменений в статью 46 Федерального закона "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"

Зайти в гости
Перейти на RG.RU Владимир Снегирёв, собкор "РГ" в Праге

Новости

В Новосибирской области произошло убийство в колонии 21:06
Путин и Токаев обсудили вакцину от COVID-19 и ситуацию в Нагорном Карабахе 20:45
Навигаторы в BMW отобразили Крым как часть России 19:46
В деле экс-главы района Ленобласти появился новый эпизод мошенничества 19:32
Беларусь увеличила почти на четверть экспорт в Камчатский край 19:22
Дмитрий Кобылкин стал врио замсекретаря Генсовета "Единой России" 19:06
Собянин назвал число москвичей с иммунитетом к COVID-19 18:56
Стало известно, за что лишили статуса адвоката Александра Добровинского 18:39
Четыре человека ранены при взрыве на немусульманском кладбище в Джидде 18:39
РАН: Здоровый образ жизни ведут лишь 12 процентов россиян 18:36
Губернатор Петербурга поздравил "РГ" с 30-летием 18:34
Трутнев представил нового главу Минвостокразвития Алексея Чекункова 18:19
Сталлоне выставил свою коллекцию часов на аукцион 17:59
В Испании появятся летающие такси 17:56
Эндрю Скотт и Рут Уилсон сыграют в экранизации пьесы "Осло" 17:50
Выдавать бесплатные лекарства от коронавируса будут поликлиники 17:47
Мурашко: Сложность протекания коронавируса зависит от возраста пациента 17:37
В США оценили состояние коралловых рифов у побережья Флориды 17:35
"Спартак" опроверг информацию о коронавирусе у футболиста Айртона 17:34
Форт времен легендарного библейского царя Давида найден в Израиле 17:34
На дне Черного моря найден неизвестный город старше пирамиды Хеопса 17:26
Защитнику "Спартака" Айртону диагностировали коронавирус 17:03
В Турции обнаружены тайные гробницы римских правителей 16:41
Глава владимирского медцентра арестован за хищение 80 млн рублей 16:39
Египтологи раскрыли тайну редких портретных мумий 16:38
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
12 ноября 2020 г.
Российская газета - Федеральный выпуск № 255(8309)

Федеральный закон от 9 ноября 2020 г. N 363-ФЗ "О внесении изменений в статью 46 Федерального закона "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"

Дата подписания 9 ноября 2020 г.
Опубликован 12 ноября 2020 г.

Документ является поправкой к

Закон о местном самоуправлении

Принят Государственной Думой 27 октября 2020 года

Одобрен Советом Федерации 3 ноября 2020 года

Внести в статью 46 Федерального закона от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, N 40, ст. 3822; 2013, N 27, ст. 3468; 2016, N 1, ст. 67; 2019, N 18, ст. 2211) следующие изменения:

1) часть 3 дополнить пунктом 3 следующего содержания:

"3) проектов нормативных правовых актов, разработанных в целях ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на период действия режимов чрезвычайных ситуаций.";

2) часть 4 дополнить пунктом 3 следующего содержания:

"3) проектов нормативных правовых актов, разработанных в целях ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на период действия режимов чрезвычайных ситуаций.".

Президент Российской Федерации В. Путин