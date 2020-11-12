Федеральный закон от 9 ноября 2020 г. N 363-ФЗ "О внесении изменений в статью 46 Федерального закона "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"

Принят Государственной Думой 27 октября 2020 года

Одобрен Советом Федерации 3 ноября 2020 года

Внести в статью 46 Федерального закона от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, N 40, ст. 3822; 2013, N 27, ст. 3468; 2016, N 1, ст. 67; 2019, N 18, ст. 2211) следующие изменения:

1) часть 3 дополнить пунктом 3 следующего содержания:

"3) проектов нормативных правовых актов, разработанных в целях ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на период действия режимов чрезвычайных ситуаций.";

2) часть 4 дополнить пунктом 3 следующего содержания:

"3) проектов нормативных правовых актов, разработанных в целях ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на период действия режимов чрезвычайных ситуаций.".

Президент Российской Федерации В. Путин