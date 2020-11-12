МИД: Москва потребует не передавать США данные о полетах в рамках ДОН

Россия обратится к партнерам по Договору по открытому небу за юридической гарантией, что они не передадут Вашингтону данные по полетам над российской территорией. Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.

Он отметил, что сейчас США активно "обрабатывают" тех, кто остается в ДОН, чтобы те "потихонечку" передали Вашингтону данные о своих полетах над Россией, требуя от них при этом подписать соответствующие бумаги.

"Порядочно? Совсем не порядочно", - заявил Лавров в ходе онлайн-пресс-конференции.

Глава МИД подчеркнул, что если Договор по открытому небу оставят в силе и Россия захочет в нем остаться, то Москва будет требовать от партнеров имеющее юридическую силу письменное подтверждение того, что они не будут запрещать полеты над своей территорией, не важно - есть там американские базы или нет, а также того, что они категорически обязуются не передавать США информацию о полетах над РФ.