Российские миротворцы приступили к выполнению задач в Нагорном Карабахе

В Нагорном Карабахе режим прекращения огня соблюдается всеми сторонами конфликта.

Как сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков, в четверг передовые подразделения российских миротворцев в Нагорном Карабахе приступили к выполнению задач. По его словам, в Карабах уже переброшено более 800 российских военнослужащих.

Конашенков отметил, что 10 наблюдательных постов развернуты вдоль линии соприкосновения сторон в Нагорном Карабахе и Лачинском коридоре. Миротворческий батальон 15-й отдельной мотострелковой бригады, совершив марш, вошел в город Степанакерт.

"Всего с начала проведения миротворческой операции выполнено 56 самолето-рейсов, перевезено 817 военнослужащих и 119 единиц вооружения и военной техники, 8 вертолетов армейской авиации ВКС России Ми-8 и Ми-24", - сказал Конашенков.

Подразделения второго батальона миротворцев, прибывшие в Армению сегодня, после разгрузки на аэродроме Эребуни проводят трехсоткилометровый марш в район сосредоточения в населенный пункт Горис.

Генерал подчеркнул, что Минобороны организовало непрерывное взаимодействие с генеральными штабами вооруженных сил Азербайджана и Армении. "Установлены прямые каналы связи для выполнения миротворческих задач, предотвращения возможных инцидентов и обеспечения безопасности российских военнослужащих", - сказал он.

По словам Конашенкова, в зоне конфликта координацию действий по выполнению миротворческих задач, а также мониторингу обстановки в круглосуточном режиме осуществляет Национальный центр управлений обороной РФ.