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12.11.2020 09:20
Рубрика: Экономика

Минпромторг просит обращаться "горячую линию" по маркировке лекарств

Текст: Светлана Ментюкова

Минпромторг просит обращаться по всем случаям задержки и срывах поставок маркированных лекарственных препаратов из-за проблем взаимодействия с системой на "горячую линию" министерства. Об этом сообщает пресс-служба ведомства, уточняя что за все время работы линии с января 2019 года на нее поступило более 10 тысяч обращений.

Фото: iStock
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"Горячая линия" была создана на базе подведомственного Минпромторгу России ФБУ "ГИЛС и НП" в январе 2019 года для работы с производителями в ходе подготовки к обязательной маркировке лекарств. За все время ее функционирования на нее поступило более 10 тысяч обращений. Сейчас на "горячую линию" можно обращаться по всем вопросам функционирования системы мониторинга движения лекарственных препаратов, сообщать обо всех случаях задержки выпуска лекарственных препаратов в гражданский оборот, а также о срывах поставок маркированных препаратов из-за проблем взаимодействия с системой", - говорится в сообщении.

Как отметили в ведомстве, по поручению председателя правительства РФ Михаила Мишустина на фоне возросшего спроса на ряд лекарственных препаратов во время пандемии Минпромторг обеспечил возможность использовать "горячую линию" "Маркировка" для обращений всех участников оборота лекарств - регионов, производителей, аптек и дистрибьюторов.

"Такой механизм оперативного реагирования играет особенно важную роль в бесперебойном обеспечении российских граждан лекарственными препаратами и необходимыми медизделиями", - подчеркнули в торгово-промышленном ведомстве.

Фото: Станислав Красильников / ТАСС
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В сообщении уточняется, что по "горячей линии" участники оборота лекарственных средств могут получить консультацию относительно всех законодательных актов по маркировке лекарственных препаратов, а также получить дополнительную информацию о ходе внедрения системы маркировки.

Как сообщалось ранее, в октябре представители практически всех участников товаропроводящей цепочки лекарств - от импортеров и производителей до больниц и аптечной розницы пожаловались в правительство на сбои в работе системы маркировки и возникновению по этой причине дефицита препаратов для отпуска гражданам. После чего правительством был предпринят ряд оперативных мер по упрощению использования обязательной системы маркировки.

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