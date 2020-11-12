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12.11.2020 17:20
Рубрика: Экономика

Минпромторг: Спрос на ряд лекарств увеличился в пять раз

Текст: Светлана Ментюкова
В октябре-ноябре спрос на ряд лекарственных препаратов увеличился в пять раз. Минпромторг призвал участников оборота лекарств отпускать товар потребителям, не дожидаясь ответа системы маркировки. Об этом говорится в сообщении ведомства.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

"В октябре - ноябре зафиксирован ажиотажный спрос на лекарственные препараты (в первую очередь, противовирусные и рекомендованные для лечения коронавируса). По некоторым отдельным препаратам - рост составил до 500%. Новый (упрощенный) порядок работы с маркировкой лекарств, принятый в связи с ажиотажным спросом, подробно представлен регионам и бизнесу", - приводятся в пояснении слова статс-секретаря - заместителя министра промышленности и торговли РФ Виктора Евтухова.

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Он напомнил, что в связи с ажиотажным спросом на препараты на фоне пандемии правительство приняло решение перевести систему в уведомительный режим на несколько месяцев. Упрощенный (уведомительный) порядок работы участников рынка лекарств в системе маркировки закреплен в принятом постановлении от 2 ноября 2020 года № 1779.

"Подчеркну еще раз: по новым правилам, если участник оборота не получает ответ от системы 15 минут и более, он может осуществлять дальнейшие действия с лекарственными препаратами, не дожидаясь ответа", - указал Виктор Евтухов. Он уточнил, что аптеки и медучреждения могут на сегодняшний день без всяких опасений выводить лекарства из оборота через кассы и регистраторы выбытия сразу после уведомления системы о поступивших к ним препаратах.

При работе в таком режиме, подчеркнули в министерстве, "система мониторинга движения лекарственных препаратов на сегодняшний день не влияет ни на работу участников оборота, ни на скорость движения лекарственных препаратов до потребителей".

При этом, как отметил Евтухов, на сегодняшний день в системе все ещё не зарегистрировано 13% дистрибуторов и более 15% аптек, хотя работа в системе является лицензионным требованием.

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В свою очередь в Центре перспективных технологий (ЦРПТ - оператор маркировки) заявили, что система на данный момент функционирует стабильно. "Система функционирует стабильно. На сегодняшний день каких-то сбоев или задержек в ее работе мы не фиксируем", - приводятся в сообщении слова замгендиректора ЦРПТ Реваза Юсупова.

По его словам, в среднем более 90% документов обрабатываются менее чем за одну минуту, остальные - от 1 до 1-10 минут.

В Минпромторге также сообщили о создании оперативного штаба по контролю работы системы маркировки лекарств, работа которого будет осуществляться в ежедневном режиме.

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