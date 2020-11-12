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Текст:   Марина Трубилина 
19:40 12.11.2020

Минстрой: 15 млн кв. м жилья станут аварийными к 2024 году

Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС
Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

Объем аварийного жилья в России не уменьшается, несмотря на предпринимаемые меры по его расселению. Об этом сообщает пресс-служба Минстроя.

Фото: iStock
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Расселение домов, признанных аварийными до 2017 года, должно завершиться по плану к 2024 года. Однако, как рассказал замминистра строительства и ЖКХ Максим Егоров на селекторном совещании "Единой России", к этому времени будет признано аварийным еще 15 млн кв.м жилья. А до 2030 года, по прогнозам ведомства, его объем вырастет в два раза - до 30 млн кв. м.

Минстрой прорабатывает вопросы по ускорению расселения аварийного жилья, а также по оптимизации программ капремонта.

Сейчас программа расселения аварийного жилья реализуется с хорошей скоростью, отметил Егоров. Чтобы еще больше ее ускорить, были "перекинуты" на нынешний год 50 млрд рублей, которые ранее планировалось потратить в 2022 году. "Эти средства позволят дополнительно, более высокими темпами расселить к 1 июня 2022 года 1 млн 160 тыс. кв. м жилья. Иными словами, граждане, проживающие на этих площадях, смогут переехать в комфортное жилье раньше на полтора-два года", - отметил Максим Егоров.

Девять регионов готовы начать расселять по ускоренной программе с этого года. В их числе - Сахалинская, Саратовская, Липецкая области, а также Карачаево-Черкесская и Кабардино-Балкарская республики.

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