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12.11.2020 17:44
Рубрика: Экономика

Минтруд предложил продлить выплаты на детей на любые карты

Текст: Игорь Зубков
Минтруд предложил сдвинуть на 1 июня 2021 года крайний срок перевода ежемесячных выплат на детей от 3 до 7 лет на карты "Мир". Проект постановления правительства об этом ведомство вынесло на общественное обсуждение.
Фото: Максим Блинов/РИА Новости Фото: Максим Блинов/РИА Новости
Фото: Максим Блинов/РИА Новости

Согласно действующему постановлению правительства, перевод социальных выплат на карту "Мир" должен был завершиться к 1 октября 2020 года, однако из-за пандемии Банк России разрешил банкам отложить его. Согласно закону, карта "Мир" является национальным платежным инструментом.

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Выплаты на детей от 3 до 7 лет производятся с апреля этого года семьям, среднедушевой доход которых не превышает величину прожиточного минимума на душу населения в данном субъекте РФ. Они выплачиваются на 4,2 млн детей.

В четверг премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что правительство до конца года дополнительно направит на эти выплаты 62 млрд рублей. Общая сумма на выплаты нуждающимся семьям в этом году превысит 123 млрд рублей.

Экономика Пенсии и пособия Правительство Минтруд Декретные и пособия на ребенка Законопроекты и комментарии

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