Минтруд предложил продлить выплаты на детей на любые карты

Согласно действующему постановлению правительства, перевод социальных выплат на карту "Мир" должен был завершиться к 1 октября 2020 года, однако из-за пандемии Банк России разрешил банкам отложить его. Согласно закону, карта "Мир" является национальным платежным инструментом.

Выплаты на детей от 3 до 7 лет производятся с апреля этого года семьям, среднедушевой доход которых не превышает величину прожиточного минимума на душу населения в данном субъекте РФ. Они выплачиваются на 4,2 млн детей.

В четверг премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что правительство до конца года дополнительно направит на эти выплаты 62 млрд рублей. Общая сумма на выплаты нуждающимся семьям в этом году превысит 123 млрд рублей.