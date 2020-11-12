Новости

Советник Трампа заразился коронавирусом 21:32
Новый сезон "Доктора Кто" будет состоять из восьми эпизодов 21:31
Минздрав разрешил студентам-медикам брать у граждан тесты на COVID-19 21:27
Врач рассказал, когда больные COVID-19 наиболее заразны 21:26
Московские КТ-центры рекомендованы к созданию в регионах 21:18
За сутки в Вооруженных силах вылечились от коронавируса 166 военнослужащих 21:06
Москва отреагировала на слова посла Азербайджана по поводу сбитого Ми-24 21:05
Вилков исключен из списка арбитров до конца года 21:05
Около 200 сотрудников Большого театра переболели коронавирусом 20:17
"РГ" второй год подряд стала лучшим СМИ, публикующим материалы про образование 20:10
Силы ОДКБ опробовали новую систему управления 20:03
Премьер-министры РФ и Киргизии обсудили энергетику и промышленность 19:45
Минстрой: 15 млн кв. м жилья станут аварийными к 2024 году 19:40
Росстат рассказал, как изменились цены на бензин и дизтопливо в регионах 19:30
Росстат оценил сокращение ВВП России в III квартале 19:30
В Театре имени Станиславского и Немировича-Данченко новый директор 19:19
В Петербурге изобрели сверхточную систему тестирования на COVID-19 19:17
Джикия выведет сборную России на матч с Молдавией с капитанской повязкой 19:10
Путин выразил надежду на стабилизацию в Киргизии 18:58
В саратовском интернате для престарелых 40 человек заболели COVID-19 18:38
Московский зоопарк с 13 ноября закроет павильоны 18:34
Проект WWF России получил признание на Парижском форуме мира 18:30
В Рязани загорелся один из крупнейших ТЦ 18:23
Запрет на перепродажу сведений из ЕГРН коснется только мошенников 18:23
Туристы из РФ не полетят на Кипр, несмотря на возобновленные авиарейсы 18:20
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Трутнев: "Дальневосточный гектар" - это то, чем я горжусь
Трутнев: "Дальневосточный гектар" - это то, чем я горжусь
"РГ" публикует выдержки из книги Сергея Шойгу "Про вчера"
"РГ" публикует выдержки из книги Сергея Шойгу "Про вчера"
Как изменились правила проведения собрания садоводов
Как изменились правила проведения собрания садоводов
12.11.2020 21:27
Рубрика: Общество

Минздрав разрешил студентам-медикам брать у граждан тесты на COVID-19

Текст: Елена Манукиян

Студентов-медиков будут привлекать к забору анализов на COVID-19 у пациентов с симптомами ОРВИ и внебольничной пневмонией. Приказ Минздрава об этом опубликован в четверг, 12 ноября.

Фото: Артем Геодакян/ТАСС
В Петербурге изобрели сверхточную систему тестирования на COVID-19

В документе говорится о том, что допускается включать "лиц, освоивших образовательную программу высшего медицинского образования в объеме трех курсов и более в выездные бригады скорой помощи, направляемые для вызова к пациентам с установленным диагнозом новой коронавирусной инфекцией, а также для отбора биологического материала для лабораторных исследований".

В документе уточняется, что студенты должны быть трудоустроены на должности специалистов со средним медицинским образованием, работать они могут только под контролем врача (фельдшера). Кроме того, всем регионам рекомендуется сформировать такие специализированные бригады скорой помощи, которые будут выезжать на вызовы к пациентам с коронавирусом.

Общество Здоровье Правительство Минздрав Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Москва отреагировала на слова посла Азербайджана по поводу сбитого Ми-24
Регионам рекомендовали организовать амбулатории для диагностики COVID-19
Путин подписал указ по Нагорному Карабаху
Мишустин продлил отсрочку по налоговым и страховым взносам до конца года
ВОЗ допустила внесение "Спутник V" в список рекомендованных вакцин
Что запрещено выбрасывать в контейнер с бытовым мусором
Почему важно помнить о Нюрнбергском процессе