Минздрав разрешил студентам-медикам брать у граждан тесты на COVID-19

Студентов-медиков будут привлекать к забору анализов на COVID-19 у пациентов с симптомами ОРВИ и внебольничной пневмонией. Приказ Минздрава об этом опубликован в четверг, 12 ноября.

В документе говорится о том, что допускается включать "лиц, освоивших образовательную программу высшего медицинского образования в объеме трех курсов и более в выездные бригады скорой помощи, направляемые для вызова к пациентам с установленным диагнозом новой коронавирусной инфекцией, а также для отбора биологического материала для лабораторных исследований".

В документе уточняется, что студенты должны быть трудоустроены на должности специалистов со средним медицинским образованием, работать они могут только под контролем врача (фельдшера). Кроме того, всем регионам рекомендуется сформировать такие специализированные бригады скорой помощи, которые будут выезжать на вызовы к пациентам с коронавирусом.