Мишустин поручил губернаторам ввести необходимые ограничения против COVID-19

Новости

Премьер Японии намерен в кратчайшие сроки встретиться с Байденом 10:52
На Казанском и Киевском вокзалах Москвы реконструируют платформы 10:33
В Таиланде буддийским монахам запретили участвовать в митингах 10:30
Аналитики выяснили, сколько мужчин готовы уйти в декрет 10:27
Музей космонавтики поможет московским школьникам изучать космос 10:24
Столичные власти расскажут о развитии креативных индустрий 10:21
ФСБ закрыла под Владимиром лабораторию с тонной наркотиков 10:19
Новая книга Роулинг о детективе Корморане Страйке выйдет в декабре 09:56
Депутат предложил провести внеочередную индексацию маткапитала 09:47
В Москву придет небольшое потепление 09:46
Корабли ТОФ вернулись во Владивосток после пятимесячного похода 09:45
Прокуратура проверит видео с издевательством над школьником в Казани 09:42
Врач объяснил, что усложняет диагностику и лечение COVID-19 09:41
Собянин рассказал о запуске обновленной версии "Электронного дома" 09:40
Вида провел матч за сборную Хорватии с положительным тестом на коронавирус 09:36
Записаться на ПЦР в Москве стало проще 09:31
Российских миротворцев в Карабахе усилили вертолетами Ми-8 и Ми-24 09:29
Минпромторг просит обращаться на "горячую линию" по маркировке лекарств 09:20
Эпидемиолог сообщил о росте популяционного иммунитета к COVID-19 в регионах 09:17
Еще 3959 пациентов вылечились от коронавируса в Москве 09:15
Вице-президент Бразилии: вопрос вакцины политизирован 09:00
Гинцбург назвал главный минус американской вакцины от COVID-19 08:40
В Москве завершили ремонт дорог в рамках подготовки к зиме 08:39
Потливость назвали признаком опасной болезни 07:55
Эпидемиолог оценил популяционный иммунитет к COVID-19 в регионах 07:35
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Трутнев: "Дальневосточный гектар" - это то, чем я горжусь
Трутнев: "Дальневосточный гектар" - это то, чем я горжусь
"РГ" публикует выдержки из книги Сергея Шойгу "Про вчера"
"РГ" публикует выдержки из книги Сергея Шойгу "Про вчера"
Как изменились правила проведения собрания садоводов
Как изменились правила проведения собрания садоводов
12.11.2020 10:00
Рубрика: Власть

Мишустин поручил губернаторам ввести необходимые ограничения против COVID-19

Текст: Владимир Кузьмин
Премьер-министр Михаил Мишустин поручил главам регионов взять на личный контроль вопросы, связанные с борьбой против коронавирусной инфекции. Это касается надлежащего и своевременного обеспечения лекарствами медицинских организаций и амбулаторных больных, создания резерва коек для пациентов с COVID-19. До 16 ноября предоставят информацию в министерство здравоохранения, а далее будут отчитываться еженедельно.
Фото: Дмитрий Астахов / ТАСС Фото: Дмитрий Астахов / ТАСС
Фото: Дмитрий Астахов / ТАСС
Фото: Дмитрий Астахов/ТАСС
Мишустин направил 26 млрд рублей на спецвыплаты врачам

Кроме того, на основе анализа эпидемиологической обстановки в своих территориях губернаторы должны ввести необходимые ограничительные меры, направленные на снижение заболеваемости, не допуская при этом негативные экономические последствия. Доклады о результатах Роспотребнадзор ждет до 16 ноября.

В этот же срок министерству промышленности и торговли поручено организовать специальную горячую линию для регионов, аптек, организаций оптовой торговли лекарствами по вопросам их обеспечения и наличия, а также функционирования системы маркировки медикаментов.

До 13 ноября Роспотребнадзор должен внести изменения в санитарные правила, чтобы увеличить охват населения тестированием на новую коронавирусную инфекцию.

Власть Работа власти Власть Работа власти Регионы Правительство Председатель Правительства Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Эпидемиолог оценил популяционный иммунитет к COVID-19 в регионах
Грызлов заявил о полном отказе Киева от Минских соглашений
В ВОЗ назвали отличия симптомов гриппа и коронавируса
Гинцбург анонсировал начало массовой вакцинации от CОVID-19
В Гидрометцентре предупредили о морозах и снеге
ВС разъяснил, в каких случаях и в какие сроки можно оспаривать увольнение
Какими средствами оснащают воинские части