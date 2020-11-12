Мишустин поручил губернаторам ввести необходимые ограничения против COVID-19

Кроме того, на основе анализа эпидемиологической обстановки в своих территориях губернаторы должны ввести необходимые ограничительные меры, направленные на снижение заболеваемости, не допуская при этом негативные экономические последствия. Доклады о результатах Роспотребнадзор ждет до 16 ноября.

В этот же срок министерству промышленности и торговли поручено организовать специальную горячую линию для регионов, аптек, организаций оптовой торговли лекарствами по вопросам их обеспечения и наличия, а также функционирования системы маркировки медикаментов.

До 13 ноября Роспотребнадзор должен внести изменения в санитарные правила, чтобы увеличить охват населения тестированием на новую коронавирусную инфекцию.