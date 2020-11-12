Мишустин продлил отсрочку по налоговым и страховым взносам до конца года

Правительство не имеет права подвести граждан и бизнес, которые рассчитывают на поддержку в непростых условиях, заявил подчиненным премьер-министр Михаил Мишустин. В помощь экономике до конца года продлены налоговые каникулы малому бизнесу из отдельных отраслей. Кроме того, кабмин выделит еще 62 миллиарда рублей для выплат на детей от трех до семи лет.

Михаил Мишустин провел заседание правительства в обновленном составе. "Люди рассчитывают на нас, и мы не имеем права их подвести", - заявил он. Фото: РИА Новости

Очередное заседание правительства в четверг прошло в обновленном составе. Михаил Мишустин поблагодарил за совместную работу бывших министров Евгения Дитриха, Дмитрия Кобылкина и Владимира Якушева и представил новых.

Во вторник, после утверждения кандидатов в Госдуме, президент назначил министром энергетики Николая Шульгинова, министром строительства и ЖКХ Ирека Файзуллина, министром транспорта Виталия Савельева и министром по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексея Чекункова. Вице-премьером стал Александр Новак, а Александр Козлов возглавил минприроды.

Сейчас перед правительством стоят новые задачи, заявил глава кабмина. Президент установил национальные цели развития до 2030 года, уже идет реализация общенационального плана действий в сложных условиях борьбы с распространением коронавируса. "Все наши действия сейчас должны быть направлены на повышение эффективности исполнительной власти. Необходимо, чтобы вся система государственного управления работала как единый, слаженный механизм, и правительство должно действовать как команда профессионалов, которая понимает свою ответственность за будущее страны", - подчеркнул премьер.

Требования, которые люди предъявляют к власти, в современной ситуации серьезно изменились, и это справедливо, считает Мишустин. В экономике по-прежнему сохраняется непростая ситуация, а поддержка требуется как целым отраслям, так и отдельным предприятиям, малому и среднему бизнесу, каждому человеку, оставшемуся без работы, и семьям с детьми.

Ситуация в экономике по-прежнему непростая

- Правительство должно сделать все необходимое для решения тех проблем, с которыми столкнулись наши сограждане. Именно этого требует от нас президент, - указал глава кабинета министров. - Важно минимизировать возможные потери, в том числе через адресную государственную поддержку и социальные выплаты, а также мониторить ситуацию с ценами на товары первой необходимости, продукты и лекарства. Люди рассчитывают на нас, и мы не имеем права их подвести.

Михаил Мишустин по поручению президента продлил налоговые каникулы для бизнеса. Начиная с весны на полгода им предоставили отсрочку по налогам и страховым взносам. Но ситуация по-прежнему сложная, констатировал глава правительства. Малому и среднему бизнесу, чтобы снизить издержки и восстановиться, требуется дополнительная помощь государства. "Поэтому такую антикризисную поддержку для организаций и индивидуальных предпринимателей из отдельных пострадавших отраслей мы продлеваем еще на три месяца, до конца года", - заявил Мишустин. Речь идет в том числе о культуре, туризме, гостиничном бизнесе, общественном питании, развлекательной и спортивной сферах, организации конференций и выставок.

В продолжение масштабных мер поддержки семей с детьми правительство намерено выделить еще почти 62 миллиарда рублей для финансирования выплат на детей от трех до семи лет. По инициативе президента такую материальную поддержку получают малообеспеченные семьи. "Таким образом, общая сумма на выплаты нуждающимся семьям в этом году превысит 123 миллиарда рублей - более чем на четыре миллиона детей от трех до семи лет", - подчеркнул премьер.

Мнение

Борис Титов, уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей:

Конечно, предприниматели из пострадавших отраслей рады отсрочке еще на три месяца. Спасибо правительству за то, что предприняло, пожалуй, единственно возможный в данной ситуации шаг. Однако по прошествии квартала отложенная проблема никуда не денется. Отсроченные налоги делятся на две группы: те, что высчитываются в процентах от дохода и прибыли и те, которые подлежат уплате вне зависимости от оборота за 2020 год (транспортный, имущественный, земельный налоги). И если по первой группе размер налогов естественным образом уменьшился, то по второй он остался прежним, без скидки на кризис. В начале 2020 года, еще до коронавируса, во многих регионах прошла переоценка, и кадастровая стоимость объектов недвижимости, от которой исчисляются налоги, была увеличена. Но по итогам года, с падением оборотов она выглядит явно завышенной. Именно поэтому мы предлагали объявить мораторий на рост имущественных налогов, временно не принимать во внимание увеличение кадастровой стоимости по сравнению с 2019 годом. Во многих регионах власти сделали это сами, более того, временно отменили имущественные налоги. Но далеко не везде и не для всех. А в целом - налоги, конечно, платить надо. Но в нынешней ситуации, исполнив свой законный долг (пусть и с отсрочкой), малый бизнес сильно исчерпает свои и без того скудные ресурсы для выживания, для сохранения рабочих мест. Отвечает ли это потребностям государства? Достаточно посмотреть на отчеты Счетной палаты, чтобы понять, что у государства имеются финансовые ресурсы, которые используются, мягко говоря, неоптимально. Мне кажется, там и надо поискать источник для более щедрого антикризисного стимулирования МСП.

Подготовил Игорь Зубков