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12.11.2020 14:38
Рубрика: Общество

В Турции найдена "Мона Лиза" возрастом 2000 лет

Текст: Денис Передельский

Турецкие археологи при проведении раскопок в южной провинции Османия обнаружили руины древнего города, среди которых была найдена "Мона Лиза древности".

Фото: iStock
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Об открытии сообщает Hurriyet Daily News. Раскопки ведутся на территории современного города Кадирли. Они стартовали еще в 2015 году. В результате были обнаружены руины древнего города, который носил название Флавиаполис. На его месте сейчас и стоит Кадирли.

Самой удивительной находкой археологи называют цветную мозаику, которая украшала виллу I-II веков нашей эры. Она была сложена на полу. Ее отличительная особенность - портретное изображение женщины, которая своим внешним видом и позой поразительно похожа на знаменитую "Мону Лизу".

Ученые так и назвали этот артефакт - "Мона Лиза древности" или "Мона Лиза из Кадирли". Поразительно, что древняя "Мона Лиза" была создана за полторы тысячи лет до того, как Леонардо да Винчи написал всемирно известный "Портрет госпожи Лизы дель Джокондо".

"Эта находка - единственная известная мозаичная площадка с изображением фигуры человека, найденная в Османии, - говорит археолог Юмит Кайышоглу. - Она была обнаружена при обследовании остатков виллы, построенной в первом и втором веках нашей эры".

Отметим, что мозаика прекрасно сохранилась. По мнению археологов, мастер изобразил владелицу виллы. К слову, в ходе раскопок исследователи обнаружили четыре разных типа мозаики. Но только одна из них украшена изображением человека.

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