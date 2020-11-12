Морской экспорт нефти из России в 2020 году снизится на 13%

Морской экспорт российской нефти в 2020 году может упасть более чем на 13% по сравнению с 2019 годом, на 17,11 млн тонн со 130,86 млн до 113,75 млн тонн. Об этом говорится в новом обзоре ценового агентства Argus.

Наиболее заметно по итогам года может сократиться морской экспорт сорта Urals - как минимум на 16,85 млн тонн относительно прошлого года, до 80,83 млн тонн. Это минимальный показатель поставок Urals за рубеж через морские порты с 2003 года. Тогда они составили 65,35 млн тонн.

Экспорт смеси ESPO (ВСТО) через дальневосточный порт Козьмино снизится не так значительно. По предварительным данным Argus, на 250 тыс. тонн относительно 2019 года, до 32,93 млн тонн.

"Фактические поставки по результатам года могут оказаться еще ниже. Так, в январе - ноябре экспорт этих сортов сократится на 25,1 млн т относительно аналогичного периода прошлого года, до 95,7 млн тонн", - сказано в документе.

Основной причиной снижения поставок стало вынужденное сокращение добычи нефти российскими компаниями для выполнения условий сделки ОПЕК+.