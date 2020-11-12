На Android бесплатно раздают премиальные версии сразу 10 игр

В Google Play стартовала бесплатная блиц-раздача небольших игр и головоломок, в основном в нее включены премиальные версии проектов, убирающие рекламу.

Emoji Match - головоломка в духе 2048.

Even and Odd - математическая головоломка.

Save ball - простенькая аркада, где необходимо провести мячик через полосу препятствий.

Magnet Ball 2 - вариация на тему сбора пузырей по цветам.

Sudoku Pro - классическая игра без навязчивой рекламы, что редкость для Google Play. Без акции премиальная версия стоит 239 рублей.

Front Armies - стратегия в реальном времени - не самый частый гость на мобильных платформах.

The Lost Civilization - небольшая приключенческая зарисовка.

Missile Dude RPG: Tap Tap Missile - незамысловатый кликер.

Defense Heroes Premium - фэнтезийный Tower Defense.

The Lost Lands:Dinosaur Hunter - симулятор охотника на динозавров.

Общая стоимость всех этих незатейливых игр без скидок составляет 1069 рублей. Специальные предложения действуют для каждой игры отдельно и по продолжительности составляют от 1 до 7 дней.