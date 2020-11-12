На Почте России будут выдавать заказы Wildberries

Почта России и Wildberries договорились о сотрудничестве по доставке заказов в России и за рубежом. Соглашение об этом руководители компаний подписали на форуме "Сильные идеи для нового времени".

"Благодаря нашему сотрудничеству заказы Wildberries можно будет получить в целом ряде новых регионов, куда планирует выйти онлайн-ритейлер, а также в странах Европы и ЕАЭС, где он уже успешно работает", - сообщил глава Почты России Максим Акимов.

В странах Евразийского экономического союза (Армении, Беларуси, Казахстане и Киргизии) Почта России будет доставлять заказы через своих партнеров - местные почтовые администрации, и заказы можно будет забрать в отделениях почтовой связи. В странах Европы почта поможет организовать доставку как до отделений, так и до двери клиента. Также она будет оказывать компании услуги хранения и комплектации заказов силами своей дочерней компании в Германии - RusPost GmbH.

Помимо этого, Почта России и Wildberries будут вместе работать над смягчением регуляторных требований к экспортерам товаров и упрощением процедур таможенного оформления и декларирования товаров в РФ и ЕАЭС, что позволит российским экспортерам получить конкурентное преимущество на глобальном рынке международной интернет-торговли.