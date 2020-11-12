На пути российского патруля в Сирии сработало взрывное устройство

В сирийской провинции Дераа на пути следования российского патруля сработало взрывное устройство, сообщил замглавы Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Александр Гринкевич.

"12 ноября в ходе патрулирования российской военной полиции в сопровождении подразделения сирийских органов безопасности по маршруту Изра - Сахват эль-Камх в провинции Дераа на пути следования колонны в районе населенного пункта Мусейфра произошел подрыв неустановленного самодельного взрывного устройства", - передает РИА Новости слова российского военного.

По его словам, обошлось без жертв и пострадавших.

По словам Гринкевича, незначительные повреждения получил бронеавтомобиль "Тигр". Машина при этом осталась на ходу.