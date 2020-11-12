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Рубрика: Экономика

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Текст: Евгения Мамонова
Названы имена лауреатов общероссийских высших общественных экономических премий - "Экономист года" и "Экономическая книга года".
Фото: facebook.com/economicsocietyofrussia Фото: facebook.com/economicsocietyofrussia
Фото: facebook.com/economicsocietyofrussia

11 ноября экономисты России по традиции отметили профессиональный праздник - День экономиста - на Всероссийском экономическом собрании, которое проводит Вольное экономическое общество России при поддержке Совета Федерации. Собрание было приурочено к 255-летию ВЭО России и профессиональному празднику "День экономиста".

Президент ВЭО России и Международного Союза экономистов Сергей Бодрунов подчеркнул, что дата Дня экономиста была выбрана правительством страны неслучайно. Именно в этот день в 1765 году, 255 лет назад, было основано Императорское Вольное экономическое общество.

"Идея создания такого общества, выдвинутая Михаилом Васильевичем Ломоносовым и реализованная распоряжением Екатерины Великой - для своего времени это была прорывная идея, - отметил Сергей Бодрунов. - Императорское ВЭО, положив начало формированию общественных институтов в России, стало первой общественной организацией в стране, первым сообществом экспертов, первой дискуссионной площадкой, где на обсуждение выносились актуальные вопросы экономической и общественной жизни".

Мероприятия, посвященные "Дню экономиста" и 255-летию ВЭО России, проходили по всей стране. К работе Собрания подключились около 5000 тысяч человек из 75 субъектов Российской Федерации и 6 зарубежных государств - руководители и представители комитетов Совета Федерации и Государственной Думы, администраций регионов, общественных институтов, профильных агентств, Евразийской экономической комиссии, представители реального сектора экономики, академического, образовательного и экспертных сообществ.

В День экономиста традиционно были объявлены лауреаты общероссийских высших общественных экономических премий, учреждённых Вольным экономическим обществом России, - "Экономист года" и "Экономическая книга года".

На соискание звания "Экономист года" в этом году претендовали 123 кандидата из разных субъектов Российской Федерации, которых выдвигали многочисленные организации: научные и экспертные центры, институты РАН, предприятия и общественные объединения, ведущие вузы страны.

Экономистом года стал Аркадий Трачук, генеральный директор "Гознака" на протяжении последних 20 лет. Победитель был отмечен за вклад в развитие российской промышленности и укрепление ее позиции на международном рынке. Жюри Премии также высоко оценило внедрение в компании инновационных механизмов развития бизнеса в период пандемии и организационные решения по сохранению всех рабочих мест.

По словам Аркадия Трачука, получить такую высокую общественную награду особенно почетно в непростой для экономики и общества год.

"Новые вызовы, новые риски, новые бизнес-модели - на памяти нашего поколения не было такого сложного года, - рассказал генеральный директор "Гознака". - В этот период нам удалось найти многие практические решения, на которые раньше мы потратили бы месяцы, а то и годы".

На Собрании также были объявлены имена лауреатов общественной премии "Экономическая книга года-2020". На ее соискание претендовало 93 издания.

Лауреатами стали монография "Оборонно-промышленный комплекс СССР в годы Великой Отечественной войны" (руководитель Федерального архивного агентства Андрей Артизов), монография "Конверсия институтов. Начала теории" (директор Института стратегических исследований Республики Башкорстан Александр Дегтярев), учебник "Маркетинг: создание и донесение потребительской ценности" (авторский коллектив Российского экономического университета имени Плеханова: Ирина Скоробогатых; Роман Сидорчук, Сергей Андреев) и учебник "Основы цифровой экономики", (авторский коллектив во главе с ответственным редактором - Марией Конягиной, профессором Северо-Западного института управления РАНХиГС при Президенте РФ).

Специальной премией в номинации "Вспоминая выдающихся экономистов эпохи" была награждена книга "Больше чем жизнь", посвященная памяти известного российского ученого, экономиста, действительного члена Сената ВЭО России Георгия Цаголова.

Монографию "Геополитическая экономия: после американской гегемонии, глобализации и империи" профессора университета Манитобы Радики Десаи жюри отметило специальной премией в номинации "За вклад в развитие экономической теории".

Экономика

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