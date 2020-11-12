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Названы приложения, которые нужно удалить со смартфона. Главная особенность

Текст:   Антон Благовещенский
12.11.2020,  
15:19
Фото: istock Фото: istock
Фото: istock

В каталоге Google Play размещены по меньшей мере семь мошеннических приложений, которые нацелены на фанатов популярной игры Minecraft. Оно относятся к категории так называемого fleeceware.

Концепция таких приложений предполагает, что пользователь может скачать его на бесплатный пробный период - обычно это три дня. Приложение может содержать новые скины или модификации для игры, красочные обои, однако по истечении ознакомительного периода начинает действовать подписка, стоимость которой может составлять сотни долларов (или десятки тысяч рублей) в месяц.

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Злоумышленники рассчитывают, что пользователь либо забудет о приложении, либо не обратит внимания на стоимость подписки. Отличительная особенность таких программ - большинство отзывов в Google Play содержат или одну звезду, или пять, сообщают в компании Avast.

При этом удалить приложение недостаточно - необходимо также отменить оформленную им подписку. Это делается в приложении Play Market - меню "Подписки" в левом верхнем углу.

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Вот как могут называться мошеннические приложения:

- Skins for Roblox

- MasterCraft for Minecraft

- Skins, Mods, Maps for Minecraft PE

- Live Wallpapers HD & 3D Background

- Master for Minecraft

- Boys and Girls Skins

- Maps Skins and Mods for Minecraft

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