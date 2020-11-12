Суд Штутгарта вынес приговор двум молодым людям, которые разбили стекла полицейского автомобиля во время беспорядков, охвативших город в ночь на 21 июня. Многие участники погромов не скрывали, что бунтуют против карантинных ограничений. Поскольку все бары и другие заведения были закрыты, именно улицы спящего города стали местом, куда выплеснулась энергия "заряженной" молодежи.

Союз немецкой полиции остался доволен вердиктом: юноши 19 и 18 лет получили по два с половиной года тюрьмы, хотя даже прокурор запрашивал для второго фигуранта условный срок. "Я не понимаю, как так вышло. Меня просто увлекла толпа. Ну, мы с тремя парнями намешали виски с колой на Замковой площади. А еще я был немного зол из-за этой пандемии", - оправдывался осужденный из пригорода Штутгарта. Напомним, столкновения начались после того, как полиция задержала местного подростка за наркотики. Тогда молодежь принялась громить витрины и бросать камни в стражей порядка.