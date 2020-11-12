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12.11.2020 09:56
Рубрика: Культура

Новая книга Роулинг о детективе Корморане Страйке выйдет в декабре

Текст: Наталья Лебедева
Фото: AP Photo/Bill Haber Фото: AP Photo/Bill Haber
Фото: AP Photo/Bill Haber

Новая книга Роберта Гэлбрейта - это псевдоним, под которым Джоан Роулинг пишет детективные романы, - выйдет в свет в издательстве "Иностранка" в декабре 2020 года. Главному герою, частному детективу Корморану Страйку и его верной помощнице Робин Эллакотт предстоит распутать очередное запутанное дело.

Фото: Joel Ryan/Invision/AP, File
Новая книга Джоан Роулинг "Икабог" поступит в продажу во вторник

Пятую по счету книгу популярной детективной серии, которую на русский язык перевела Елена Петрова, уже успел оценить король триллеров Стивен Кинг. ""Дурная кровь" так же хороша, а может быть даже лучше, чем другие романы о Корморане Страйке и Робин Эллакотт. Дж.К. Роулинг - замечательный рассказчик и талантливый писатель. Мне невероятно понравилась эта книга", - заявил он.

В этот раз Страйк отправляется в Корнуолл, чтобы навестить родных. Там к известному детективу, вновь попавшему на первые полосы газет после того, как он с блеском раскрыл убийство министра культуры Джаспера Чизуэлла и поймал Шеклуэллского Потрошителя, обращается незнакомая женщина с просьбой найти ее мать.

Все бы ничего, но женщина пропала при загадочных обстоятельствах почти 40 лет назад, а Страйку еще не доводилось расследовать "висяки", тем более - сорокалетней выдержки.

Шансов на успех почти не было. Но тут неожиданно не менее таинственным образом исчезает молодая доктор Марго Бамборо. И заинтригованный детектив берется за дело, которое станет самым головоломным в его практике. Вместе со своей верной помощницей Робин Эллакотт Страйку предстоит разыскать свидетелей происшествия, найти подход к маньяку, сидящему за решеткой четвертое десятилетие, и даже освоить гадание на картах Таро.

Под именем Роберта Гэлбрейта Джоан Роулинг, автор саги о Гарри Поттере и романа "Случайная вакансия" выпустила четыре романа о детективе Страйке - "Зов кукушки", "Шелкопряд", "На службе зла", "Смертельная белизна".

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