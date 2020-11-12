Новая книга Роулинг о детективе Корморане Страйке выйдет в декабре

Новая книга Роберта Гэлбрейта - это псевдоним, под которым Джоан Роулинг пишет детективные романы, - выйдет в свет в издательстве "Иностранка" в декабре 2020 года. Главному герою, частному детективу Корморану Страйку и его верной помощнице Робин Эллакотт предстоит распутать очередное запутанное дело.

Пятую по счету книгу популярной детективной серии, которую на русский язык перевела Елена Петрова, уже успел оценить король триллеров Стивен Кинг. ""Дурная кровь" так же хороша, а может быть даже лучше, чем другие романы о Корморане Страйке и Робин Эллакотт. Дж.К. Роулинг - замечательный рассказчик и талантливый писатель. Мне невероятно понравилась эта книга", - заявил он.

В этот раз Страйк отправляется в Корнуолл, чтобы навестить родных. Там к известному детективу, вновь попавшему на первые полосы газет после того, как он с блеском раскрыл убийство министра культуры Джаспера Чизуэлла и поймал Шеклуэллского Потрошителя, обращается незнакомая женщина с просьбой найти ее мать.

Все бы ничего, но женщина пропала при загадочных обстоятельствах почти 40 лет назад, а Страйку еще не доводилось расследовать "висяки", тем более - сорокалетней выдержки.

Шансов на успех почти не было. Но тут неожиданно не менее таинственным образом исчезает молодая доктор Марго Бамборо. И заинтригованный детектив берется за дело, которое станет самым головоломным в его практике. Вместе со своей верной помощницей Робин Эллакотт Страйку предстоит разыскать свидетелей происшествия, найти подход к маньяку, сидящему за решеткой четвертое десятилетие, и даже освоить гадание на картах Таро.

Под именем Роберта Гэлбрейта Джоан Роулинг, автор саги о Гарри Поттере и романа "Случайная вакансия" выпустила четыре романа о детективе Страйке - "Зов кукушки", "Шелкопряд", "На службе зла", "Смертельная белизна".