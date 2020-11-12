Ученые обнаружили способ быстрой очистки организма от алкоголя

Канадские исследователи разработали простое средство, способствующее более быстрому, чем обычно, выведению спиртного из организма. Результаты работы опубликованы в журнале Scientific Reports.

Метод основан на знакомом медикам принципе гипервентиляции, суть которого в том, что интенсивное дыхание позволяет выводить этанол примерно в три раза быстрее, чем это происходит обычным способом - через печень.

Как пояснили специалисты, у такого способа есть серьезные побочные эффекты - головокружение, онемение конечностей, обморок и другие опасные состояния.

Эту проблему удалось решить с разработкой простого компактного устройства, принцип работы которого основан на использовании резервуара со сжатым углекислым газом. К емкости крепятся соединительные трубки, маски и клапаны, рассказал руководитель исследования доктор Джозеф Фишер.

- Чтобы метод работал, не нужно использовать какие-то специальные фильтры, компьютер и прочие средства. Такое устройство может быть изготовлено в любой точке мира, - уточнил доктор.

Предполагается, что разработка будет применяться не только для того, чтобы быстрее протрезветь, но и поможет в создании методик лечения тяжелой алкогольной интоксикации.